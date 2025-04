Maradona verso la svolta | il Comune pronto ad annunciare la riapertura del terzo anello

Maradona, verso la svolta: il Comune pronto ad annunciare la riapertura del terzo anello">NAPOLI – Il prossimo 5 maggio potrebbe segnare un passaggio storico per il futuro dello stadio Maradona. Il sindaco Gaetano Manfredi, come anticipa Luigi Roano su Il Mattino, è pronto ad annunciare gli esiti dello studio tecnico condotto dal Comune sull’ipotesi di riapertura del terzo anello dell’impianto di Fuorigrotta.Secondo quanto trapela, la relazione redatta con il supporto della Facoltà di Ingegneria della Federico II sarebbe positiva: grazie a moderne tecnologie, il terzo anello potrebbe tornare pienamente operativo senza arrecare i fastidi – come le vibrazioni avvertite nei palazzi vicini – che portarono alla sua chiusura.Un passo verso un nuovo MaradonaLa riapertura del terzo anello avrebbe un duplice vantaggio. 🔗 Napolipiu.com - Maradona, verso la svolta: il Comune pronto ad annunciare la riapertura del terzo anello la: iladladel">NAPOLI – Il prossimo 5 maggio potrebbe segnare un passaggio storico per il futuro dello stadio. Il sindaco Gaetano Manfredi, come anticipa Luigi Roano su Il Mattino, èadgli esiti dello studio tecnico condotto dalsull’ipotesi dideldell’impianto di Fuorigrotta.Secondo quanto trapela, la relazione redatta con il supporto della Facoltà di Ingegneria della Federico II sarebbe positiva: grazie a moderne tecnologie, ilpotrebbe tornare pienamente operativo senza arrecare i fastidi – come le vibrazioni avvertite nei palazzi vicini – che portarono alla sua chiusura.Un passoun nuovoLadelavrebbe un duplice vantaggio. 🔗 Napolipiu.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Il Mattino: “Stadio Maradona, svolta nei rapporti tra Comune e Napoli: verso un’intesa per il restyling” - Il Mattino: “Stadio Maradona, svolta nei rapporti tra Comune e Napoli: verso un’intesa per il restyling”"> NAPOLI – Dopo anni di tensioni e dichiarazioni pubbliche al vetriolo, sembra essere finalmente arrivata la svolta nei rapporti tra il Comune di Napoli e Aurelio De Laurentiis. Come riportato da Il Mattino, domenica sera – in occasione di Napoli-Milan – il sindaco Gaetano Manfredi e il presidente della SSC Napoli si sono incontrati per la seconda volta nella stessa giornata, dopo aver partecipato insieme alla kermesse di Fratelli, alla presenza del ministro dello Sport Andrea Abodi. 🔗napolipiu.com

Comune Napoli, Simeone: “Da parte nostra un altro passo verso ADL sul Maradona” - Il consigliere Simeone parla dei possibili lavori al Maradona Il consigliere comunale Nino Simeone è intervenuto nella trasmissione radiofonica “Bordocampo-Il Tempo” su Radio Capri, per … L'articolo Comune Napoli, Simeone: “Da parte nostra un altro passo verso ADL sul Maradona” proviene da ForzAzzurri.net. 🔗forzazzurri.net

Comune Napoli, Simeone: “Da parte nostra un altro passo verso ADL sul Maradona - Il consigliere Simeone parla dei possibili lavori al Maradona Il consigliere comunale Nino Simeone è intervenuto nella trasmissione radiofonica “Bordocampo-Il Tempo” su Radio Capri, per … L'articolo Comune Napoli, Simeone: “Da parte nostra un altro passo verso ADL sul Maradona proviene da ForzAzzurri.net. 🔗forzazzurri.net

Altre fonti ne stanno dando notizia

Verso Napoli-Inter. Gli azzurri al «giro di boa», in un Maradona dei vecchi tempi Conte cerca il riscatto e la svolta stagionale; Svolta al processo Maradona, una guardia del corpo arrestata per falsa testimonianza; Stadio Maradona, nuovo progetto Comune-ADL! Pronti 90 milioni per il 'modello Olimpico: i dettagli; Processo Maradona, svolta clamorosa: l'équipe medica rischia fino a 25 anni. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Stadio Maradona, intesa vicina: «A Napoli si segua il modello Olimpico» - Il 5 maggio il sindaco Gaetano Manfredi farà, con ogni probabilità, un annuncio che riguarda lo stadio Maradona. Vale a dire quel giorno spiegherà se lo studio fatto dal ... 🔗ilmattino.it

Il Mattino: “Stadio Maradona, svolta nei rapporti tra Comune e Napoli: verso un’intesa per il restyling” - NAPOLI – Dopo anni di tensioni e dichiarazioni pubbliche al vetriolo, sembra essere finalmente arrivata la svolta nei rapporti tra il Comune ... finalmente portare alla riqualificazione del Maradona. 🔗napolipiu.com

Il Mattino: “Stadio Maradona, svolta nei rapporti tra Comune e Napoli: verso un’intesa per il restyling” - NAPOLI – Dopo anni di tensioni e dichiarazioni pubbliche al vetriolo, sembra essere finalmente arrivata la svolta nei rapporti tra il Comune di ... capolista in un Maradona gremito (decimo ... 🔗informazione.it