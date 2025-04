Manutenzione del verde pubblico | il 1 maggio iniziano a prestare il servizio i 28 neo-assunti di Salerno Pulita

maggio, il giorno in cui si celebra la Festa del Lavoro, i nuovi 28 addetti alla Manutenzione del verde che, nel pomeriggio di oggi, martedì 29 aprile, hanno firmato, presso la sede di Salerno Pulita, alla presenza dell'amministratore unico, Vincenzo Bennet e.

