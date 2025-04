Manuel Agnelli lascia X Factor | il motivo

Manuel Agnelli dice addio a X Factor: l'indiscrezione su quello che arriva come un vero e proprio colpo di scena nel programma musicale di Sky è Gabriele Parpiglia che nella sua newletter racconta anche il motivo che sarebbe alla base della scelta del cantautore, frontman degli Afterhours e. 🔗 Europa.today.it - "Manuel Agnelli lascia X Factor: il motivo" dice addio a X: l'indiscrezione su quello che arriva come un vero e proprio colpo di scena nel programma musicale di Sky è Gabriele Parpiglia che nella sua newletter racconta anche ilche sarebbe alla base della scelta del cantautore, frontman degli Afterhours e. 🔗 Europa.today.it

“Non se la sentiva”. Il forfait all'ultimo secondo di Manuel Bortuzzo lascia molti dubbi - Continua a far discutere la vicenda giudiziaria che coinvolge Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Quest'ultima è stata condannata con pena sospesa a un anno e otto mesi dal gup di Roma. Dopo giorni di silenzio, Lulù ha parlato. In una lunga intervista rilasciata a "Fanpage", ha annunciato che farà ricorso contro la condanna: “In questo modo cercherò di dimostrare che lui non aveva paura di me. Ho prove, messaggi e cose che dimostrano che lui mi cercava e che non aveva timore di me e che stavamo benissimo. 🔗iltempo.it

Giulia Mutti sold out a Germi, locale di Manuel Agnelli - Giulia Mutti ha registrato il sold out a Germi, locale milanese di Manuel Agnelli, con il suo spettacolo Cantautrici coraggiose Il 7 febbraio la cantautrice di Pietrasanta Giulia Mutti ha portato il suo spettacolo Cantautrici coraggiose a Germi – Luogo di contaminazione, locale milanese gestito da Manuel Agnelli, raccogliendo il tutto esaurito. Uno show, in quello che è stato decretato dal MEI come il migliore locale per concerti del 2024, che ha come protagoniste le donne, artiste sensibili, eclettiche, grintose, in grado di scardinare regole e costruire mondi attorno alle proprie canzoni. 🔗.com

Manuel Agnelli: «A X Factor giudici soddisfatti della propria vita, gli anni scorsi era un incubo. I Maneskin? Li ho spinti io verso il rock» - Manuel Agnelli è tornato tra i protagonisti indiscussi di X Factor. Il pubblico del talent show è stato contento di abbracciare nuovamente il frontam degli Afterhours tra i giudici. L'edizione ... 🔗msn.com

Manuel Agnelli: biografia, carriera e vita privata del leader degli Afterhours - Ecco le cose da sapere su di lui. Abituato al palco, ha dimostrato di essere a suo agio anche dietro al bancone dei giudici: Manuel Agnelli torna a X Factor dopo un anno di assenza, sfidando Mika, ... 🔗deabyday.tv

Manuel Agnelli: «Ho spinto io i Maneskin verso il rock. Damiano? Talento pazzesco nell’essere arrogante. La nostra esibizione a Sanremo li ha portati al primo posto» - Il gruppo ha raggiunto il successo sul piccolo schermo dopo il secondo posto a X Factor sotto l'occhio vigile di Manuel Agnelli ... Una cosa straordinaria. Poi lascia perdere quello che è ... 🔗msn.com