Mancano all’appello trenta vigili del fuoco

vigili del fuoco riminesi si preparano ad affrontare mesi difficili. "Per effetto della procedura di mobilità nazionale, e per la inaspettata mancata assegnazione di neoassunti, si vedrà salire a quasi 30 il numero dei vigili del fuoco mancanti rispetto a quanto previsto dalla pianta organica", denunciano le organizzazioni sindacali. Situazione resa ancora più critica dal fatto che "le carenze non tengono conto della presenza in servizio di almeno 10 dipendenti che svolgono servizi collegati al soccorso senza essere più operativi a causa di sopravvenute patologie". A questi numeri si aggiungono "i numerosi pensionamenti previsti nel breve periodo", che contribuiranno a ridurre il personale disponibile. "Altra criticità riguarda il declassamento, deciso dal ministero, dell'aeroporto civile di Rimini dalla VIII alla VII categoria ICAO, fatto che produrrà la diminuzione di 12 unità (4 graduati e 8 vigili) nel distaccamento aeroportuale".

