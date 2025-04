Manager e bodybuilder Preso col mefedrone

Stando a quanto risulta, i militari hanno sequestrato 340 grammi di mefedrone (di cui una parte già divisa in trenta dosi pronte per la vendita), più altre confezioni di anabolizzanti e prodotti dopanti. Non basta: nell'abitazione c'erano pure un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e 3.

