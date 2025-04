Malviventi in azione nella notte | assalto al Postamat a Loseto

Malviventi in azione nella notte nel quartiere Loseto. Nel mirino, lo sportello dell'ufficio postale di via Cavour, nella parte antica dell'ex frazione. Per sradicare la cassa, i banditi avrebbero utilizzato dell'esplosivo, come si evince dai pesanti danni riportati dallo sportello. L'esplosione. 🔗 Baritoday.it - Malviventi in azione nella notte: assalto al Postamat a Loseto innel quartiere. Nel mirino, lo sportello dell'ufficio postale di via Cavour,parte antica dell'ex fr. Per sradicare la cassa, i banditi avrebbero utilizzato dell'esplosivo, come si evince dai pesanti danni riportati dallo sportello. L'esplosione. 🔗 Baritoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Furto nella notte al bar Affinity. Malviventi in azione di notte, rubati pochi soldi della cassa - Furto nella notte fra domenica e lunedì ai danni del bar Affinity di via Piemonte a San Benedetto. I carabinieri hanno identificato alcuni sospetti, ma le indagini sono ancora in corso. I malviventi, almeno in tre, sono entrati in azione tra l’una e le due. Hanno forzato la porta del noto esercizio pubblico e una volta all’interno hanno rubato il fondo cassa, poche decine di euro, e la macchina cambia soldi che è stata ritrovata dopo poco nelle campagne attorno alla zona industriale di Centobuchi. 🔗ilrestodelcarlino.it

Assalto al bancomat di Avenza, due esplosioni in piena notte. I malviventi scappano con i soldi - Carrara, 16 marzo 2025 – La banda del bancomat di nuovo in azione. Nella notte tra venerdì e sabato con due detonazioni i malviventi hanno fatto saltare il bancomat della banca Bper di Giovan Pietro ad Avenza. Si tratta del secondo colpo alla Bper, dopo quello avvenuto il 18 gennaio nella filiale di Fossola. Stesso modus operandi: due detonazioni per far saltare il bancomat e poi i ladri si sono dati alla fuga. 🔗lanazione.it

Boato nella notte, banda dei bancomat di nuovo in azione: assalto in paese - Settimo assalto esplosivo a uno sportello bancomat del Bresciano. Nel mirino del commando specializzato – con ogni probabilità si tratta della stessa banda responsabile dei precedenti colpi – è finita la filiale Btl di Passirano. Fatto saltare il bancomat della piazza A volto coperto, i... 🔗bresciatoday.it

Cosa riportano altre fonti

Assalto a Bper con esplosivo nella notte: colpi a Tollo e a Caldari di Ortona - Notte movimentata quella appena trascorsa in provincia di Chieti, con malviventi in azione da più parti. Un colpo è stato messo a segno a Tollo e un altro tentato ad Ortona. Banditi hanno assalito gli ... 🔗abruzzolive.tv

Esplosione nella notte. Salta il bancomat di Bper - Concordia, assalto al distributore dei contanti della filiale di via Valnemorosa. I malviventi, a volto coperto e su una potente auto, sono fuggiti a mani vuote. Esplosione in piena notte a Concordia ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Oliveto Citra, assalto al bancomat: usate tre bombe, i ladri fuggono con il denaro - Assalto al bancomat della Banca Gruppo Mediocredito Centrale ad Oliveto Citra. La scorsa notte i malviventi hanno fatto esplodere tre ordigni dinanzi ... 🔗msn.com