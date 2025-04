Maltempo | danni e disagi per una frana sui monti Lepini Chiusa la via Ninfina

Maltempo nella provincia di Latina con danni e disagi nella zona dei monti Lepini. A causa di una frana infatti si è resa necessaria la chiusura di un tratto della via Ninfina nel territorio di Bassiano. A darne notizia lo stesso Comune che ha avvisato della situazione i cittadini. 🔗 Latinatoday.it - Maltempo: danni e disagi per una frana sui monti Lepini. Chiusa la via Ninfina Pomeriggio dinella provincia di Latina connella zona dei. A causa di unainfatti si è resa necessaria la chiusura di un tratto della vianel territorio di Bassiano. A darne notizia lo stesso Comune che ha avvisato della situazione i cittadini. 🔗 Latinatoday.it

Ne parlano su altre fonti

Maltempo: Lepore, "danni per 5 milioni, preoccupa la frana in via dei Colli" - Dopo le ultime 72 ore di maltempo e piogge su Bologna e sull’Emilia-Romagna “stiamo uscendo dall’emergenza”. A dare la notizia è stato il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, nel corso di un incontro con la stampa per fare il punto sulla situazione in città. Registrati alla nuova sezione Dossier... 🔗bolognatoday.it

Maltempo, si contano i danni: ancora disagi a Campi, in Mugello, Valdisieve e Romagna Toscana - FIRENZE – Nuovo bilancio dalla prefettura della situazione correlata all’allerta rossa per il maltempo. A Campi Bisenzio è in via di realizzazione un intervento sul fiume Fosso Macinante per la verifica dell’argine sinistro che ha riportato cedimenti. Al riguardo, il sindaco di Campi Bisenzio ha provveduto alla proroga dell’ordinanza di sgombero dei piani interrati. Nel Comune di Palazzuolo sul Senio, in seguito a un movimento franoso, e? riaffiorata una discarica di rifiuti risalente a circa cinquant’anni fa. 🔗corrieretoscano.it

Danni agli impianti sportivi provocati dal maltempo, il punto su disagi e lavori - Infiltrazioni d'acqua negli impianti sportivi comunali che mettono a rischio le gare. Il consigliere comunale Dario Carbone ha posto la questione in aula all'amministrazione Basile. Carbone ha anche richiesto per la vetustà delle strutture quali sono gli interventi in programma per PalaRescifina... 🔗messinatoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Frana sui Lepini, danni e disagi: chiusa via Ninfina; Maltempo: danni e disagi per una frana sui monti Lepini. Chiusa la via Ninfina; Maltempo nel Nord Italia, i danni e le vittime di esondazioni e frane. FOTO; Allarme maltempo: frana un muro nel centro storico. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Frane e allagamenti. Ingenti danni e disagi dalla costa alla montagna - Marina, Poveromo e Ronchi sott’acqua a causa delle forti precipitazioni. Giani: "Stanziati 3 milioni di euro che ci permettono di affrontare le urgenze". 🔗msn.com

Maltempo, Versilia devastata dalle frane: centinaia di persone isolate. Pioggia record, danni in Lunigiana - Numerose case isolate e strade che si sbriciolano. Frana anche a Montignoso. Il sindaco di Stazzema: “E’ stata una notte difficile”. Alessandrini (Seravezza): “Il territorio non può reggere queste pre ... 🔗msn.com

Maltempo, allagamenti in provincia: frana sulla Cementirossi - La violenta ondata di maltempo che si è abbattuta sulla città e parte della provincia nella notte tra mercoledì e giovedì 17 aprile ha causato parecchi disagi e danni. Dalle prime informazioni pare si ... 🔗ilpiacenza.it