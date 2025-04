Malore mentre nuota in mare | la Pesaro portolotta piange Alberto Spinaci

Pesaro, 29 aprile 2025 – È morto ieri, a soli 58 anni, Alberto Spinaci, portolotto doc, molto conosciuto in città come uno dei promotori del famoso tuffo di Capodanno che era iniziato negli anni ‘70 grazie ai componenti del gruppo degli ‘Omaccioni’ che festeggiavano il primo gennaio immergendosi in mare. Lo facevano dalla spiaggetta del Circolo Canottieri guidati dal compianto professor Peppone Spinaci, il padre di Alberto, al quale aveva trasmesso le sue passioni: il nuoto, il ciclismo e la corsa. Poi questa tradizione aveva avuto molti proseliti, tanti partecipanti e moltissimi spettatori, soprattutto dal 1995 quando cominciò ad occuparsene, dal punto di vista organizzativo, Alessandro Bischi insieme ad altri tra cui Alberto Spinaci.“Spina”, così lo chiamavano gli amici, era solito nuotare quotidianamente anche in questo periodo. Ilrestodelcarlino.it - Malore mentre nuota in mare: la Pesaro portolotta piange Alberto Spinaci Leggi su Ilrestodelcarlino.it , 29 aprile 2025 – È morto ieri, a soli 58 anni,, portolotto doc, molto conosciuto in città come uno dei promotori del famoso tuffo di Capodanno che era iniziato negli anni ‘70 grazie ai componenti del gruppo degli ‘Omaccioni’ che festeggiavano il primo gennaio immergendosi in. Lo facevano dalla spiaggetta del Circolo Canottieri guidati dal compianto professor Peppone, il padre di, al quale aveva trasmesso le sue passioni: il nuoto, il ciclismo e la corsa. Poi questa tradizione aveva avuto molti proseliti, tanti partecipanti e moltissimi spettatori, soprattutto dal 1995 quando cominciò ad occuparsene, dal punto di vista organizzativo, Alessandro Bischi insieme ad altri tra cui.“Spina”, così lo chiamavano gli amici, era solitore quotidianamente anche in questo periodo.

