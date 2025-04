Malore mentre lavora sulla barca | muore in porto Giuseppe Travaglini 72 anni ex carrozziere riparatore di imbarcazione

porto, dove è stato avvistato in acqua un corpo senza vita. È accaduto ieri intorno alle 13.45 nei pressi del circolo nautico.

San Benedetto, malore fatale per un 72enne mentre ripara una barca - Tragedia a San Benedetto del Tronto nelle prime ore del pomeriggio di lunedì 28 aprile: il 72enne Giuseppe Travaglini è stato infatti trovato morto nelle acque della darsena turistica. 🔗ascolinotizie.it