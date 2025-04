Male incurabile e fulminante | il sorriso di Antonella si spegne a 51 anni

Antonella Pistolato, 51 anni, mancata sabato 26 aprile a causa di un tumore all'utero scoperto solo due mesi fa, a fine febbraio.Il 13 marzo. 🔗 Trevisotoday.it - Male incurabile e fulminante: il sorriso di Antonella si spegne a 51 anni Un raro esempio di bontà, semplice d'animo e di nobili sentimenti che ha dedicato la sua vita alla famiglia che tanto amava. Viene ricordata cosìPistolato, 51, mancata sabato 26 aprile a causa di un tumore all'utero scoperto solo due mesi fa, a fine febbraio.Il 13 marzo.

