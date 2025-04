Malamore diretto da Francesca Schirru racconta la schiavitù di un amore malato Nei cinema dall' 8 maggio

amore rubato tra il silenzio e l'indifferenza di chi sa, e tace. Mary (Giulia Schiavo) è la giovane amante di Nunzio (Simone Sisinna) ,attualmente detenuto in carcere per loschi traffici illegali.Eun uomo molto bello e potente, oltre a Mary ha la moglie (Antonella Garone), capoclan del gruppo, il cui unico sogno è quello di dargli un figlio, Guai a tradirlo, le sue “donne”, devono attenderlo e comportarsi bene. Ma un giorno Mary , stanca di quella vita dove non ha nulla in cambio, incontra Giulio (Simon Grechi) un insegnante di equitazione, ed è un vero coupe de froide, un amore che si fortifica ogni giorno di più. Mary sa che rischia la vita, il tradimento può diventare una condanna a morte per lei e il suo ragazzo,ma non vuole rinunciarci. 🔗 Liberoquotidiano.it - “Malamore”, diretto da Francesca Schirru, racconta la schiavitù di un amore malato. Nei cinema dall'8 maggio La storia si svolge nel cuore della Puglia, dove si vive unrubato tra il silenzio e l'indifferenza di chi sa, e tace. Mary (Giulia Schiavo) è la giovane amante di Nunzio (Simone Sisinna) ,attualmente detenuto in carcere per loschi traffici illegali.Eun uomo molto bello e potente, oltre a Mary ha la moglie (Antonella Garone), capoclan del gruppo, il cui unico sogno è quello di dargli un figlio, Guai a tradirlo, le sue “donne”, devono attenderlo e comportarsi bene. Ma un giorno Mary , stanca di quella vita dove non ha nulla in cambio, incontra Giulio (Simon Grechi) un insegnante di equitazione, ed è un vero coupe de froide, unche si fortifica ogni giorno di più. Mary sa che rischia la vita, il tradimento può diventare una condanna a morte per lei e il suo ragazzo,ma non vuole rinunciarci. 🔗 Liberoquotidiano.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

"MalAmore", Francesca Schirru: c'è una via d'uscita alla costrizione - Roma, 29 apr. (askanews) - Dall'8 maggio al cinema "MalAmore", esordio al lungometraggio di Francesca Schirru: un film sul coraggio di una giovane donna, amante di un losco pregiudicato in carcere, che trova la forza di ribellarsi a un amore opprimente e violento per vivere la sua libertà, anche a costo delle conseguenze. La regista: "Attraverso il viaggio d'emancipazione della protagonista possiamo raccontare a fondo quanto sia difficile, soprattutto in una situazione di isolamento che si può vivere, anche solo immaginare che ci sia una strada alternativa per uscire da una situazione di ... 🔗quotidiano.net

MalAmore: il nuovo film di Francesca Schirru al cinema dall’8 maggio 2025 - Debutterà l’8 maggio 2025 nelle sale italiane “MalAmore”, il primo lungometraggio diretto da Francesca Schirru e prodotto da Altre Storie con Rai Cinema. Un’opera intensa e contemporanea che racconta una storia di libertà, relazioni tossiche e desiderio di riscatto, con un cast guidato da Giulia Schiavo e Simone Susinna. Trama di MalAmore: amore, potere e liberazione La protagonista Mary (interpretata da Giulia Schiavo) è una giovane donna intrappolata in una relazione pericolosa con Nunzio (Simone Susinna), un pregiudicato legato a una rete criminale e sposato con la capoclan ... 🔗dailyshowmagazine.com

“MalAmore”: il potente debutto alla regia di Francesca Schirru arriva al cinema dall’8 maggio - Una nuova voce si affaccia con forza e originalità nel panorama cinematografico italiano. Francesca Schirru firma “MalAmore”, il suo esordio alla regia: un film intenso, umano e profondamente attuale. Attraverso passioni travolgenti, amori tossici, fragilità e dinamiche di potere, la regista conduce lo spettatore in un emozionante viaggio nell’animo umano. Anche nei contesti più oscuri, come quello della criminalità organizzata, i veri atti sovversivi si rivelano essere gesti d’amore, capaci di intrecciare le anime in modi inaspettati. 🔗laprimapagina.it

Ne parlano su altre fonti

“Malamore”, diretto da Francesca Schirru, racconta la schiavitù di un amore malato. Nei cinema dall'8 maggio | .it; ‘Malamore’. Personaggi che vanno ben oltre il bene e il male; Malamore: il trailer del film diretto da Francesca Schirru; 'MalAmore': il trailer del film di Francesca Schirru. 🔗Approfondimenti da altre fonti

"MalAmore", Francesca Schirru: c'è una via d'uscita alla costrizione - Roma, 29 apr. (askanews) - Dall'8 maggio al cinema "MalAmore", esordio al lungometraggio di Francesca Schirru: un film sul coraggio di una giovane donna, amante di un losco pregiudicato in carcere, ... 🔗libero.it

'Malamore' arriva nelle sale, una storia tra relazioni tossiche e criminalità - Le protagoniste Giulia Schiavo e Antonella Carone e la regista Francesca Schirru raccontano il film all'Adnkronos ... 🔗adnkronos.com

LA TRAMA DI MALAMORE - Malamore, il film diretto da Francesca Schirru, è ambientato in Puglia e racconta la storia di Mary (Giulia Schiavo), una giovane donna intrappolata in una relazione tossica con Nunzio (Simone ... 🔗comingsoon.it