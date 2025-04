Maglie Inter 2025 26 tutte le anticipazioni sulla prima e seconda divisa! – FOTO

Maglie Inter 202526, tutte le anticipazioni sulla prima e seconda divisa dei nerazzurri per la prossima stagione! – FOTOArrivano indiscrezioni in merito alla Maglie che indosserà l’Inter per la prossima stagione, 202526. Di seguito i dettagli relativi alle divise Home e Away dell’Inter per la stagione 2025-2026 stando a quanto trapelato da Footy Headlines: il famoso sito specializzato in Maglie da calcio, ha lanciato in anteprima quelle che dovrebbero essere le Maglie indossate dall’Inter nella prossima stagione.sulla maglia Home sarà presente il logo di colore turchese – prima volta nella storia – e le strisce andranno a comporre la scritta Inter in un modo stilizzato unico. La scritta Internazione Milano, poi, sarà presente sul colletto della maglia.Sempre Footy Headlines anticipa quella che sarà anche la maglia usata per le trasferte. 🔗 Internews24.com - Maglie Inter 2025/26, tutte le anticipazioni sulla prima e seconda divisa! – FOTO 26,ledei nerazzurri per la prossima stagione! –Arrivano indiscrezioni in merito allache indosserà l’per la prossima stagione,26. Di seguito i dettagli relativi alle divise Home e Away dell’per la stagione-2026 stando a quanto trapelato da Footy Headlines: il famoso sito specializzato inda calcio, ha lanciato in antequelle che dovrebbero essere leindossate dall’nella prossima stagione.maglia Home sarà presente il logo di colore turchese –volta nella storia – e le strisce andranno a comporre la scrittain un modo stilizzato unico. La scrittanazione Milano, poi, sarà presente sul colletto della maglia.Sempre Footy Headlines anticipa quella che sarà anche la maglia usata per le trasferte. 🔗 Internews24.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Serie A femminile, UFFICIALE il nuovo format 2025/26: rivoluzione per l’Inter Women, ecco cosa cambia - di RedazioneSerie A femminile, UFFICIALE il nuovo format per la stagione 2025/26, ecco i dettagli comunicati dalla FIGC con tutte le novità per l’Inter Women Una nuova rivoluzione è pronta a ‘investire’ la Serie A femminile. Vediamo il comunicato diramato dalla FIGC. Tante le novità che riguarderanno anche l’Inter Women. COMUNICATO – «L’Assemblea ha approvato il format della Serie A Femminile per la stagione 2025-26. 🔗internews24.com

Inizio Serie A 2025-26, la data probabile! Inter e Juventus ‘incidono’ - L’inizio del campionato di Serie A 2025-26 dipenderà da Inter e Juventus impegnato al Mondiale. Simonelli conferma ufficiosamente la data. DATA SERIE A 2025-26 – Oggi Assemblea di Lega a Milano con il presidente Ezio Simonelli che ha parlato in conferenza stampa. Il numero del massimo campionato italiano, subentrato alcune settimane fa a Lorenzo Casini, ha aggiornato anche sul prossimo campionato di Serie A. 🔗inter-news.it

FOTO – Maglia Inter 2025-26 casalinga e pre-match: le prime immagini - Maglia Inter 2025-26 in gestazione. La stagione 2024-25 è nel vivo, con la squadra di Inzaghi che domani si giocherà la semifinale di andata di Champions League contro il Barcellona. Ma già si guarda anche alla stagione successiva. Secondo quanto riportato dal sito specializzato Footyheadlines.com, sarebbe già in via di definizione la maglia nerazzurra per la prossima annata. Qualche novità importante. 🔗inter-news.it

Ne parlano su altre fonti

Inter, svelate le prime immagini ufficiali delle maglie da gara 2025/26; Inter, ecco svelate prima e seconda maglia 2025/26: tutte le foto; Inter, svelate prima e seconda maglia per la stagione 2025/26; Maglie da calcio 2025-2026, le anticipazioni sulle big d'Europa. FOTO. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

FOTO – Maglia Inter 2025-26 casalinga e pre-match: le prime immagini - Maglia Inter 2025-26 in gestazione. La stagione 2024-25 è nel vivo, con la squadra di Inzaghi che domani si giocherà la semifinale di andata di Champions - Leggi su Inter-News ... 🔗inter-news.it

Inter, svelate le prime due maglie per la stagione 2025/26 - Visualizzazioni: 0 Il sito specializzato Footy Headlines, ha svelato alcuni nuovi dettagli relativi alle nuove maglie dell’Inter per la nuova stagione 2025/26. Alcuni dettagli simbolici rivelano ciò ... 🔗calciostyle.it

Inter, svelate prima e seconda maglia per la prossima stagione: tornano le righe verticali, e... - La particolarità, svelata dal sito specializzato Footy Headlines, sta nel fatto che le righe nere sul lato anteriore vadano a formare la scritta "Inter". E c'è anche la divisa da trasferta in omaggio ... 🔗gazzetta.it