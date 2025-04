Lanazione.it - Maggio sulle Mura tra vini al tramonto e danza

Pisa, 30 aprile 2025 –mese ideale per una passeggiatadi Pisa, alla scoperta della città dall'inedita prospettiva dall'alto tra le bellezze monumentali di piazza dei Miracoli e angoli nascosti tutti da esplorare. Il camminamento in quota è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 20, compreso il nuovo accesso del Bastione del Parlascio, luogo dove viaggiare nel tempo tra storia ed arte. Tanti gli eventi speciali in programma per vivere il monumento in mille maniere diverse e apprezzarlo sotto differenti punti di vista. Venerdì 2tutto esaurito per le proiezioni in notturna delledi Pisa Night Experience con lo speciale Seconda Guerra Mondiale dedicato al periodo della Resistenza e della Liberazione della città.Domenica 4appuntamento per grandi e piccini con il laboratorio 'I codici medievali', che riporta a quando i manoscritti erano delle vere e proprie opere d'arte con capilettera miniati ed illustrazioni.