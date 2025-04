Maggio sfila sul red carpet Aziende protagoniste

Maggio Castiglionese è pronto a dare bella mostra di sé da giovedì con tante novità di intrattenimento che muoveranno migliaia di visitatori. Complessivamente il cartellone del Maggio Castiglionese conta oltre 50 appuntamenti che spaziano tra arte, mostre, fiere, appuntamenti culturali, folklore e tante iniziative outdoor e che ogni anno richiamano sotto la torre del Cassero tantissimi curiosi e un folto numero di turisti che affollano il territorio e le sue bellezze. Quest’anno, poi, il ponte turistico dettato dalla Festa dei Lavoratori, sta affollando la città. Dall’analisi dei portali delle principali Ota (Online travel agencies) si registra per Castiglion Fiorentino una percentuale di saturazione dell’offerta ricettiva che arriva ad oltre l’80%. Lanazione.it - Maggio sfila sul red carpet. Aziende protagoniste Leggi su Lanazione.it Il conto alla rovescia è già cominciato oltre al l’attesa di vedere Castiglion Fiorentino ombelico degli eventi della Valdichiana per un mese intero. IlCastiglionese è pronto a dare bella mostra di sé da giovedì con tante novità di intrattenimento che muoveranno migliaia di visitatori. Complessivamente il cartellone delCastiglionese conta oltre 50 appuntamenti che spaziano tra arte, mostre, fiere, appuntamenti culturali, folklore e tante iniziative outdoor e che ogni anno richiamano sotto la torre del Cassero tantissimi curiosi e un folto numero di turisti che affollano il territorio e le sue bellezze. Quest’anno, poi, il ponte turistico dettato dalla Festa dei Lavoratori, sta affollando la città. Dall’analisi dei portali delle principali Ota (Online travel agencies) si registra per Castiglion Fiorentino una percentuale di saturazione dell’offerta ricettiva che arriva ad oltre l’80%.

