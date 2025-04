Maggio è già tempo di concerti e sagre | i primi appuntamenti

tempo di lettura: 4 minutiLa primavera timidamente si sta facendo strada sui mesi invernali, il week end lungo tra Pasqua e il primo Maggio ha risvegliato gli animi verso la bella stagione, ed ecco che già si diffondono i primi concerti e appuntamenti enogastronomici in giro per la vasta provincia di Avellino.Di seguito gli appuntamenti già calendarizzati ( in aggiornamento). Per segnalare il tuo evento scrivici sui canali social o invia una mail all’indirizzo Maggio e certamente nuove date irpine saranno inserite.1 MaggioAVELLINO“FERIA DI PRIMAVERA” A Casina del Principe dalle ore 12, con ingresso gratuito fino alle 16, la storica dimora si anima grazie a un ricco programma promosso dal Comune di Avellino e da un ampio network di realtà culturali locali. 🔗 Anteprima24.it - Maggio, è già tempo di concerti e sagre: i primi appuntamenti di lettura: 4 minutiLa primavera timidamente si sta facendo strada sui mesi invernali, il week end lungo tra Pasqua e il primoha risvegliato gli animi verso la bella stagione, ed ecco che già si diffondono ienogastronomici in giro per la vasta provincia di Avellino.Di seguito gligià calendarizzati ( in aggiornamento). Per segnalare il tuo evento scrivici sui canali social o invia una mail all’indirizzo [email protected] parte stasera con il concerto di GIGIONE a Vallesaccarsda e un imminente bis a Lioni il 31e certamente nuove date irpine saranno inserite.1AVELLINO“FERIA DI PRIMAVERA” A Casina del Principe dalle ore 12, con ingresso gratuito fino alle 16, la storica dimora si anima grazie a un ricco programma promosso dal Comune di Avellino e da un ampio network di realtà culturali locali. 🔗 Anteprima24.it

