Maggio dei Monumenti 2025 | Napoli esplora il tema del fuoco tra patrimonio e contemporaneità

Maggio al 1° giugno, il Comune di Napoli presenta la 31esima edizione del Maggio dei Monumenti, manifestazione incentrata quest’anno sul tema del fuoco, declinato in diverse accezioni. Il programma, intitolato “Napoli, cuore ardente, mente illuminata”, si articola attraverso un percorso che coinvolge tutte le Municipalità, evidenziando l’identità e la capacità di rigenerazione della città. L’evento clou sarà dedicato a David Lynch, con la proiezione dell’episodio pilota di “Twin Peaks” in Piazza del Gesù il 30 Maggio e una maratona della serie il 31 Maggio al Multicinema Modernissimo.Il Maggio dei Monumenti offrirà un programma diversificato che include laboratori creativi, incontri con autori e performance urbane, con la partecipazione di enti, istituzioni, università e associazioni nel Programma OFF. 🔗 Dal 2al 1° giugno, il Comune dipresenta la 31esima edizione deldei, manifestazione incentrata quest’anno suldel, declinato in diverse accezioni. Il programma, intitolato “, cuore ardente, mente illuminata”, si articola attraverso un percorso che coinvolge tutte le Municipalità, evidenziando l’identità e la capacità di rigenerazione della città. L’evento clou sarà dedicato a David Lynch, con la proiezione dell’episodio pilota di “Twin Peaks” in Piazza del Gesù il 30e una maratona della serie il 31al Multicinema Modernissimo.Ildeioffrirà un programma diversificato che include laboratori creativi, incontri con autori e performance urbane, con la partecipazione di enti, istituzioni, università e associazioni nel Programma OFF. 🔗 Ildenaro.it

