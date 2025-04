Maggio all' ìnfanzia il programma degli eventi a Monopoli

Maggio all’infanzia giunge alla sua XXVIII edizione e anche quest’anno porta a Monopoli tanti eventi per tutta la. 🔗 Baritoday.it - Maggio all'ìnfanzia, il programma degli eventi a Monopoli Spettacoli in teatro, biblioteca e spazi all’aperto, con appuntamenti che vedono protagonista anche la creatività dei più piccoli. Il festival di teatro per le nuove generazioniall’infanzia giunge alla sua XXVIII edizione e anche quest’anno porta atantiper tutta la. 🔗 Baritoday.it

Borgo Croce, 1° Maggio tra gli eventi di rilievo di Calabria Straordinaria: ecco il programma - Il 1° Maggio a Borgo Croce è già un successo: i posti pranzo sono esauriti da una settimana, ma il borgo è pronto ad accogliere tutti, famiglie, amici e visitatori, per una giornata indimenticabile immersa nella natura e nell’atmosfera autentica dell’Aspromonte. A confermare l’importanza di... 🔗reggiotoday.it

Comicon Napoli, 600 eventi in programma dal 1° al 4 maggio - Tempo di lettura: 2 minutiLa XXV edizione di COMICON Napoli si terrà dal 1° al 4 maggio alla Mostra d’Oltremare, per celebrare lo speciale anniversario dell’International Pop Culture Festival, tra i più grandi festival crossmediali nel mondo. COMICON torna con oltre 400 espositori, 600 eventi in programma e più di 450 ospiti provenienti da tre continenti. Per la sua 25esima edizione, COMICON Napoli, International Pop Culture Festival ospiterà quasi 20 percorsi espositivi, dall’1 al 4 maggio, presso la Mostra d’Oltremare. 🔗anteprima24.it

Maggio dei libri, avviso per realizzare il programma dei eventi: chi può partecipare e come - Avviso pubblico di Manifestazione di Interesse relativo alle istanze per partecipare al Maggio dei Libri edizione 2025, campagna nazionale promossa dal Centro per il libro e la lettura, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con... 🔗messinatoday.it

