Mafia gestiva la cassa del clan di Messina Denaro | arrestato un avvocato massone

Messina, 79 anni, conosciuto come “L’avvocato”, "indagato e ritenuto partecipe a Cosa nostra". L'uomo, in particolare, è accusato. 🔗 Palermotoday.it - Mafia, gestiva la cassa del clan di Messina Denaro: arrestato un avvocato massone Alle prime ore dell’alba di oggi i carabinieri del Ros hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Palermo a carico di Antonio, 79 anni, conosciuto come “L’”, "indagato e ritenuto partecipe a Cosa nostra". L'uomo, in particolare, è accusato. 🔗 Palermotoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Mafia, gestiva la cassa del clan di Messina Denaro: arrestato un avvocato - Alle prime ore dell’alba di oggi i carabinieri del Ros hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Palermo a carico di Antonio Messina, 79 anni, conosciuto come “L’Avvocato”, "indagato e ritenuto partecipe a Cosa nostra". L'uomo, in particolare, è... 🔗palermotoday.it

Consegne in minibus e rifugiati politici: ecco come la mafia albanese gestiva rider della droga a due passi dalla stazione di Roma Tiburtina – Il video - Ventisette persone sono state arrestate tra Italia, Spagna e Albania con l’accusa di essere coinvolte in un traffico internazionale di droga nei tre Paesi con base nei pressi della stazione di Roma Tiburtina. Secondo quanto emerge dall’indagine condotta dai carabinieri e dai servizi antidroga, l’autostazione Tibus di Roma Tiburtina veniva utilizzata come hub per la distribuzione della droga su scala nazionale e internazionale, sfruttando autobus di ignare compagnie private per eludere i controlli doganali. 🔗open.online

Mafia e droga, blitz contro il clan Cappello-Cintorino tra Messina e Catania: 39 arresti - Un’operazione tra le Procure delle due province ha colpito un’organizzazione criminale legata al clan “Cappello-Cintorino”, con accuse di narcotraffico, estorsioni e reati aggravati dal metodo mafioso. Dalle prime ore di questa mattina (13 marzo) i finanzieri dei comandi provinciali di Catania e Messina, insieme ai carabinieri del comando provinciale di Messina, hanno eseguito una vasta operazione nelle province di Catania e Messina. 🔗dayitalianews.com

Su questo argomento da altre fonti

Mafia, gestiva la cassa del clan di Messina Denaro: arrestato un avvocato; Messina Denaro, arrestato l'avvocato che gestiva i soldi del clan; Messina Denaro, arrestato un avvocato che gestiva la cassa del clan; Droga, armi ed estorsioni: così la mafia catanese gestiva Taormina e Giardini Naxos. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Mafia, gestiva la cassa del clan di Messina Denaro: arrestato un avvocato massone - Indagine della Dda, nel mirino è finito Antonio Messina, 79 anni. Il professionista avrebbe garantito al padrino il sostentamento economico durante la sua latitanza ... 🔗palermotoday.it

Gestiva la cassa del clan di Messina Denaro: arrestato l'avvocato massone che voleva "prendersi" un bene confiscato - L'avvocato 79enne Antonio Messina, da oggi agli arresti domiciliari con l’accusa di associazione mafiosa, nel linguaggio cifrato di Messina Denaro veniva indicato come «Solimano». 🔗gazzettadelsud.it

Messina Denaro, arrestato l'avvocato che gestiva i soldi del clan - Antonio Messina, 79 anni, è finito agli arresti domiciliari con l'accusa di associazione mafiosa. Nel linguaggio cifrato che il padrino e la sua amante, Laura Bonafede, usavano nei pizzini il ... 🔗tg24.sky.it