Madrid super Musetti | elimina Tsitsipas e vola agli ottavi Ora De Minaur

Musetti avanza agli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Madrid. Il 23enne toscano, numero 11 del mondo e 10 del seeding, supera il 26enne greco Stefanos Tsitsipas, numero 18 del ranking Atp e 17 del tabellone, con il punteggio di 7-5, 7-6 (7-3) in un'ora e 54 minuti. Musetti . 🔗 (Adnkronos) – Lorenzoavanzadi finale del torneo Atp Masters 1000 di. Il 23enne toscano, numero 11 del mondo e 10 del seeding,a il 26enne greco Stefanos, numero 18 del ranking Atp e 17 del tabellone, con il punteggio di 7-5, 7-6 (7-3) in un'ora e 54 minuti.. 🔗 Periodicodaily.com

