Madrid super Musetti | elimina Tsitsipas e vola agli ottavi Ora De Minaur

Musetti avanza agli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Madrid. Il 23enne toscano, numero 11 del mondo e 10 del seeding, supera il 26enne greco Stefanos Tsitsipas, numero 18 del ranking Atp e 17 del tabellone, con il punteggio di 7-5, 7-6 (7-3) in un'ora e 54 minuti. Musetti .L'articolo Madrid, super Musetti: elimina Tsitsipas e vola agli ottavi. Ora De Minaur proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” 🔗 (Adnkronos) – Lorenzoavanzadi finale del torneo Atp Masters 1000 di. Il 23enne toscano, numero 11 del mondo e 10 del seeding,a il 26enne greco Stefanos, numero 18 del ranking Atp e 17 del tabellone, con il punteggio di 7-5, 7-6 (7-3) in un'ora e 54 minuti..L'articolo. Ora Deproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” 🔗 .com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Madrid, super Musetti: elimina Tsitsipas e vola agli ottavi. Ora De Minaur - (Adnkronos) – Lorenzo Musetti avanza agli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Madrid. Il 23enne toscano, numero 11 del mondo e 10 del seeding, supera il 26enne greco Stefanos Tsitsipas, numero 18 del ranking Atp e 17 del tabellone, con il punteggio di 7-5, 7-6 (7-3) in un'ora e 54 minuti. Musetti […] 🔗periodicodaily.com

Montecarlo, super Lorenzo Musetti: batte in rimonta il campione in carica Tsitsipas e vola in semifinale - Lorenzo Musetti ha battuto in tre set (1-6, 6-3, 6-4) il greco Stefanos Tsitsipas nei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo, e ora vola in semifinale. Il prossimo avversario dell’azzurro sarà l’australiano Alex De Minaur. April 11, 2025 L'articolo Montecarlo, super Lorenzo Musetti: batte in rimonta il campione in carica Tsitsipas e vola in semifinale proviene da Open. 🔗open.online

Super Musetti: rimonta De Minaur e vola in finale con Alcaraz - Lorenzo Musetti in finale al "Rolex Monte-Carlo Masters", primo Atp 1000 sulla terra battuta della stagione, in corso al Country Club nel Principato di Monaco. Il carrarino raggiunge Carlos Alcaraz in finale nel torneo monegasco, con un montepremi totale pari a 6.128.940 euro, dopo aver superato ancora una volta in rimonta Alex De Minaur in tre set col punteggio di 1-6 6-4 7-6 in oltre due ore e 40 di gioco. 🔗iltempo.it

Se ne parla anche su altri siti

Madrid, super Musetti: elimina Tsitsipas e vola agli ottavi. Ora De Minaur; Madrid, super Musetti: elimina Tsitsipas e vola agli ottavi. Ora De Minaur; Madrid, super Musetti: elimina Tsitsipas e vola agli ottavi. Ora De Minaur; Madrid, super Musetti: elimina Tsitsipas e vola agli ottavi. Ora De Minaur. 🔗Ne parlano su altre fonti

Madrid, super Musetti: elimina Tsitsipas e vola agli ottavi. Ora De Minaur - (Adnkronos) - Lorenzo Musetti avanza agli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Madrid. Il 23enne toscano, numero 11 del mondo e 10 del seeding, supera il 26enne greco Stefanos Tsitsipas, nu ... 🔗reggiotv.it

Super Musetti a Madrid: batte Tsitsipas in due set ed è agli ottavi - Anche in Spagna, come a Montecarlo, l'azzurro si impone sul greco (7-5 7-6). Al prossimo turno lo attende Alex De Minaur ... 🔗gazzetta.it

Atp Madrid, Musetti batte Tsitsipas e vola agli ottavi di finale: affronterà De Minaur - Lorenzo Musetti avanza agli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Madrid. Il 23enne toscano, numero 11 del mondo e 10 del seeding, supera il 26enne greco Stefanos Tsitsipas, numero 18 del ra ... 🔗ilfattoquotidiano.it