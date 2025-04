Madre e figlia incinta morte nello schianto | È stato lui e c’è un altro dettaglio atroce

figlia di 32, incinta al settimo mese. Il conducente dell’altra auto, un uomo di 67 anni, secondo le indagini circolava con una patente scaduta da anni e a velocità tutt’altro che moderata.Una vita spezzata prima ancora di cominciareLe vittime, Rosa Mastrototaro e sua figlia Margherita Di Liddo, viaggiavano insieme ai rispettivi mariti, che sono rimasti feriti ma fortunatamente non in pericolo di vita. Per Margherita, in attesa del primo figlio, e per la Madre, non c’è stato nulla da fare. Il piccolo, che avrebbe dovuto nascere nei prossimi mesi, non è sopravvissuto nonostante i tentativi disperati dei medici. 🔗 Thesocialpost.it - Madre e figlia incinta morte nello schianto: “È stato lui”, e c’è un altro dettaglio atroce Non aveva più i requisiti per mettersi al volante, eppure continuava a guidare. È questo uno dei dettagli emersi a seguito del tragico incidente in cui hanno perso la vita una donna di 63 anni e suadi 32,al settimo mese. Il conducente dell’altra auto, un uomo di 67 anni, secondo le indagini circolava con una patente scaduta da anni e a velocità tutt’che moderata.Una vita spezzata prima ancora di cominciareLe vittime, Rosa Mastrototaro e suaMargherita Di Liddo, viaggiavano insieme ai rispettivi mariti, che sono rimasti feriti ma fortunatamente non in pericolo di vita. Per Margherita, in attesa del primo figlio, e per la, non c’ènulla da fare. Il piccolo, che avrebbe dovuto nascere nei prossimi mesi, non è sopravvissuto nonostante i tentativi disperati dei medici. 🔗 Thesocialpost.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Incidente stradale ad Andria, morte madre e figlia. La giovane era incinta - Due donne, madre e figlia, quest'ultima incinta, hanno perso la vita ieri sera in un gravissimo incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale Andria-Bisceglie dove due vetture si sono scontrate frontalmente. Le due erano di Bisceglie. La più giovane, 32 anni, è arrivata morta in ospedale ad Andria. Nulla da fare per il feto. La mamma, 62 anni, è morta a Barletta subito dopo essere arrivata al pronto soccorso. 🔗tg24.sky.it

Madre e figlia incinta morte in un incidente stradale a Bisceglie, un 65enne indagato per omicidio stradale - Indagato un uomo di 65 anni a seguito dell’incidente stradale che ha causato la morte di due donne, madre e figlia incinta 🔗notizie.virgilio.it

Madre e figlia incinta morte in un incidente tra Andria e Bisceglie, un 65enne indagato per omicidio stradale - Indagato un uomo di 65 anni a seguito dell’incidente stradale che ha causato la morte di due donne, madre e figlia incinta 🔗notizie.virgilio.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Madre e figlia incinta morte in scontro, indagato senza patente; Madre e figlia incinta morte in un incidente: chi le ha travolte aveva la patente scaduta da anni; Quell'uomo non doveva guidare. Madre e figlia incinta morte, l'indagato era senza patente; Trani, madre e figlia incinta morte in un incidente stradale: la loro auto travolta da un uomo che guidava senza patente. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Madre e figlia incinta morte in un incidente: chi le ha travolte aveva la patente scaduta da anni - L'uomo, che alla guida della sua auto si è scontrato contro quella di Rosa Mastrototaro e sua figlia Margherita Di Liddo al settimo mese di gravidanza ... 🔗fanpage.it

Madre e figlia incinta morte nell'incidente: il conducente dell'altra auto aveva la patente scaduta da anni - Madre e figlia incinta morte nello scontro sull'asfalto: il conducente indagato era senza patente. Circolava con la patente scaduta ... 🔗msn.com

Madre e figlia incinta morte in incidente stradale: l'indagato era senza patente - La tragedia lo scorso 4 aprile tra Andria e Bisceglie: la ragazza era al settimo mese di gravidanza. L'uomo andava ad alta velocità e ha invaso la corsia opposta ... 🔗msn.com