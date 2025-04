Made in Italy il riscatto dell’artigianato nelle foto degli studenti

Made in Italy attraverso un punto di vista privilegiato: quello degli studenti del liceo regina Margherita di Salerno. La scuola, diretta dalla preside Angela Nappi che ha attivato uno specifico percorso per il Made in Italy, ha colto al volo l’opportunità offerta da Confartigianato Salerno, con il residente Franco Risi e a vice presidente Franca Maresca, di mettere insieme energia ed entusiasmo dei ragazzi per un’iniziativa di promozione. Il risultato è la mostra esposta stamani a Piazza Malta, il Ri-scatto dell’artigianato, ovvero centinaia di foto con le quali gli studenti hanno messo insieme i territori, identità e Made in Italy. Dalla ceramica alla mozzarella, da a Cetara Paestum, gli scatti degli studenti rendono giustizia al valore del Made in Italy che proprio nel connubio tra arte, artigianato e territorio rappresenta quell’unico nel mondo che ci ha reso speciali nel mondo. 🔗 Anteprima24.it - Made in Italy, il riscatto dell’artigianato nelle foto degli studenti Tempo di lettura: < 1 minutoIlinattraverso un punto di vista privilegiato: quellodel liceo regina Margherita di Salerno. La scuola, diretta dalla preside Angela Nappi che ha attivato uno specifico percorso per ilin, ha colto al volo l’opportunità offerta da Confartigianato Salerno, con il residente Franco Risi e a vice presidente Franca Maresca, di mettere insieme energia ed entusiasmo dei ragazzi per un’iniziativa di promozione. Il risultato è la mostra esposta stamani a Piazza Malta, il Ri-scatto, ovvero centinaia dicon le quali glihanno messo insieme i territori, identità ein. Dalla ceramica alla mozzarella, da a Cetara Paestum, gli scattirendono giustizia al valore delinche proprio nel connubio tra arte, artigianato e territorio rappresenta quell’unico nel mondo che ci ha reso speciali nel mondo. 🔗 Anteprima24.it

Su altri siti se ne discute

Giornata Nazionale del Made in Italy: l’Associazione Marchi Storici lancia la campagna nel segno dell’orgoglio - In occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, l’Associazione Marchi Storici d’Italia lancia la seconda edizione della sua campagna testimonials, pensata per valorizzare, attraverso la voce di grandi imprenditori italiani, la storia e i valori dei Marchi Storici, promuovendo l’iscrizione al Registro Speciale dei Marchi Storici di interesse nazionale istituito dal Mimit. La campagna, che quest’anno si intitola “Orgoglio d’Italia, Insieme”, racconta in dieci clip la storia e i valori di dieci aziende certificate Marchio Storico e affiliate all’Associazione. 🔗ildenaro.it

Calzature e pelletteria, la sfida dell'export per il Made in Italy - Micam e Mipel presentano le nuove collezioni in Fiera Milano fino al 25 febbraio: stand affollati di operatori e buyer italiani e stranieri per gli accessori moda in uno scenario difficile, ma si punta al recupero. Fashion & Jewels conquista i retailer fra innovazione e qualità 🔗ilgiornale.it

Nuovi Scenari di Mercato per il Made in Italy: Approfondiamo le Opportunità per il 2025 nel Mercato dell’America Latina. - Il Made in Italy è da sempre sinonimo di eccellenza, creatività e tradizione; oggi, mentre i mercati globali si evolvono e l’Europa si prepara ad affrontare la minaccia-dazi degli Stati Unita, l’America Latina si sta configurando come una frontiera strategica per le esportazioni italiane. I dati del 2024, provenienti da fonti autorevoli come Statista (2024), [...] 🔗mondouomo.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Made in Italy, il riscatto dell’artigianato nelle foto degli studenti; Cultura, turismo e mercato: quando il riscatto dell’Italia ?Un convegno dibattito a Roma cura di Confimprese; Aziende sotto attacco informatico, no al riscatto: la proposta dem; Nesis “Gli amici di Nisida”, la ceramica che libera: il riscatto parte da un laboratorio nel carcere minorile. 🔗Ne parlano su altre fonti

Abbecedario del Made in Italy, il 'bignami' dell'Artigianato - E' stato presentato Villa Widmann, nella Giornata nazionale del Made in Italy, il nuovo Abbecedario del Made in Italy, i nuovi linguaggi dell'artigianato. (ANSA) ... 🔗msn.com

Made in Italy: qualità e sicurezza con Rete Zooprofilattici - la promozione dell’agroalimentare italiano passa prima di tutto dalla sua tutela, attraverso una rete silenziosa ma capillare in grado di rendere il Made in Italy non solo eccellente ... 🔗askanews.it

Made Green in Italy, la certificazione che premia i prodotti sostenibili (e pochi conoscono) - La certificazione ambientale esiste dal 2015 ma ancora pochissime aziende la conoscono e la sfruttano. Come funziona e quali prodotti l’hanno già ottenuta. 🔗quifinanza.it