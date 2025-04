Macron svela il mistero della terza sedia a S Pietro nell’incontro tra Trump e Zelensky ai funerali del Papa

Macron ha svelato il mistero della terza sedia che era stata predisposta per il faccia a faccia tra Trump e Zelensky a S.Pietro: "Hanno tolto la sedia dell’interprete perché Volodymyr Zelensky preferiva parlare in inglese". 🔗 Il presidente francesehato ilche era stata predisposta per il faccia a faccia traa S.: "Hanno tolto ladell’interprete perché Volodymyrpreferiva parlare in inglese". 🔗 Fanpage.it

