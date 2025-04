Macron si imbuca pure al Conclave

Macron spera di trovare una seggiola da qualche parte. Magari in Vaticano, grazie all’arcivescovo metropolita di Marsiglia, il cardinale Jean-Marc Noël Aveline, che ha voluto insignire nel 2022 della prestigiosa Légion d’honneur. Gli ha anche già trovato un nome comme il faut da successore di Pietro: Giovanni XXIV. Se riuscisse a far salire il suo porporato preferito al soglio pontificio, il capo dello Stato francese in un colpo solo riacquisterebbe un peso internazionale e ricucirebbe le tensioni con la Santa Sede. La distanza da recuperare è considerevole. Durante dodici anni di pontificato, Papa Francesco ha compiuto tre viaggi apostolici in Francia, a Strasburgo nel 2014, a Marsiglia nel 2023 e ad Ajaccio nel 2024, senza mai visitarne la capitale. 🔗 Liberoquotidiano.it - Macron si imbuca pure al Conclave Sgomita, sgomita, prima o poi Emmanuelspera di trovare una seggiola da qualche parte. Magari in Vaticano, grazie all’arcivescovo metropolita di Marsiglia, il cardinale Jean-Marc Noël Aveline, che ha voluto insignire nel 2022 della prestigiosa Légion d’honneur. Gli ha anche già trovato un nome comme il faut da successore di Pietro: Giovanni XXIV. Se riuscisse a far salire il suo porporato preferito al soglio pontificio, il capo dello Stato francese in un colpo solo riacquisterebbe un peso internazionale e ricucirebbe le tensioni con la Santa Sede. La distanza da recuperare è considerevole. Durante dodici anni di pontificato, Papa Francesco ha compiuto tre viaggi apostolici in Francia, a Strasburgo nel 2014, a Marsiglia nel 2023 e ad Ajaccio nel 2024, senza mai visitarne la capitale. 🔗 Liberoquotidiano.it

Su altri siti se ne discute

L’attivismo di Macron per il conclave divide la Francia laica - Il viaggio di Emmanuel Macron a Roma per i funerali di Papa Francesco si è trasformato in una maratona diplomatica che sta facendo discutere la Francia. Nonostante l’annuncio iniziale dell’Eliseo — «In questo periodo di lutto e raccoglimento, il presidente della Repubblica non effettuerà alcun incontro diplomatico» — Macron ha moltiplicato gli appuntamenti di alto profilo, mettendo in luce un attivismo che ha riaperto il dibattito sulla laicità dello Stato francese. 🔗thesocialpost.it

Ci sono 15 cardinali di troppo a questo Conclave che così non vale. Ed esplode pure il dramma delle stanze che a Santa Marta non bastano - Papa Francesco non aveva fatto bene i conti, non prevedendo naturalmente la sua uscita di scena così improvvisa. Così al Conclave che si sta per aprire ci sono 134 cardinali elettori più il cardinale Angelo Becciu che pensa di parteciparvi. In tutto 135. Non solo il numero più grande che ci sia mai stato, ma anche eccessivo rispetto alla Costituzione apostolica vigente. Perché all’articolo 33 della “Romano pontifici eligendo” è scritto chiaro: «Il massimo numero dei Cardinali elettori non deve superare i 120». 🔗open.online

Papa Francesco riprenditi che Trump allunga le mani pure sul prossimo conclave - I cattolici di tutto il mondo, gli argentini, i pacifisti, i pazienti del Gemelli, i conduttori dei talk-show più popolari: alla lunga lista di gruppi e categorie che in queste ore sono in apprensione per Papa Francesco, alle prese con una grave polmonite bilaterale, dobbiamo aggiungere gli storici. Per la precisione, i contemporaneisti, dagli accademici paludati ai dilettanti il cui unico, modesto titolo è aver visto almeno venti volte su La7 e/o RaiStoria gli stessi documentari sulle guerre del Novecento. 🔗lettera43.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Macron si imbuca pure al Conclave | .it; 29 Aprile: blackout in Spagna, Conclave il 7 Maggio, 100 giorni di Trump; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 29 aprile: la rassegna stampa; L’EDICOLA, Repubblica: “Nella Spagna al buio”. La Stampa: “Un Conclave mai visto”. La Verità: “Macron vuole decidere pure il Papa”. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

L’EDICOLA, Repubblica: “Nella Spagna al buio”. La Stampa: “Un Conclave mai visto”. La Verità: “Macron vuole decidere pure il Papa” - Sono diverse le notizie di oggi in apertura sui quotidiani: il blackout che ieri ha colpito gran parte della Spagna e del Portogallo, la data del 7 maggio fissata per l’apertura del Conclave e l’annun ... 🔗blitzquotidiano.it

Macron e Brigitte, il conciliabolo con Zuppi dopo l’omaggio a Francesco - Zuppi è considerato uno degli “italiani” papabili al Conclave. Macron e consorte saranno presenti domani ai funerali del pontefice. 🔗repubblica.it