Macron il laico vanta però un titolo Vaticano | protocanonico Per questo si dà da fare per il Conclave e punta su Papa Aveline Ma è dal 1370 che un francese non guida più la Chiesa

La notizia che Emmanuel Macron ha pranzato con i cardinali transalpini che il 7 maggio entreranno in Conclave non deve stupire più di molto. La Francia da ormai oltre un secolo osserva una rigida "laicité" all'interno dell'Esagono, ma continua ad atteggiarsi a protettrice dei cristiani, e dei cattolici in particolare, in Medio Oriente e nei territori di missione. Con non pochi problemi nel passato. Come, ad esempio, in Cina dove Parigi, nella prima metà del secolo passato, ostacolò con ogni mezzo il desiderio della Santa Sede di allacciare rapporti diplomatici diretti con Pechino. Non solo. I presidenti, con rare eccezioni (Mitterrand e Hollande), non hanno mancato di prendere possesso del titolo di protocanonico onorario della Basilica di San Giovanni in Laterano, perpetuando, nell'era repubblicana, un privilegio che venne concesso per la prima volta al re Enrico IV (quello di "Parigi val bene la messa").

