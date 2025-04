Macron e Riccardi cena romana e strategie per il prossimo conclave

Riccardi in vista del conclave non si limita più ai media, ma si estende ai rapporti internazionali. Venerdì sera, il fondatore della Comunità di Sant’Egidio ha cenato a Roma con Emmanuel Macron. Proprio il presidente francese, secondo quanto riferito da Le Figaro, il giorno successivo ha incontrato alcuni cardinali elettori francesi a Villa Bonaparte. È lecito chiedersi se, in quell’occasione, non siano state impartite indicazioni in vista del futuro conclave. Sempre Le Figaro riporta che Macron auspicherebbe l’elezione dell’arcivescovo di Marsiglia, Jean-Marc Aveline.Nella serata di sabato, Riccardi, ospite a Porta a Porta, ha citato un episodio storico che molti hanno letto come un segnale. «Il generale de Gaulle riunì i cardinali francesi a Villa Bonaparte e disse che la Francia aveva interesse all’elezione del cardinal Roncalli», ha raccontato, evocando il conclave del 1958. 🔗 Panorama.it - Macron e Riccardi, cena romana e strategie per il prossimo conclave L’iperattivismo di Andreain vista delnon si limita più ai media, ma si estende ai rapporti internazionali. Venerdì sera, il fondatore della Comunità di Sant’Egidio hato a Roma con Emmanuel. Proprio il presidente francese, secondo quanto riferito da Le Figaro, il giorno successivo ha incontrato alcuni cardinali elettori francesi a Villa Bonaparte. È lecito chiedersi se, in quell’occasione, non siano state impartite indicazioni in vista del futuro. Sempre Le Figaro riporta cheauspicherebbe l’elezione dell’arcivescovo di Marsiglia, Jean-Marc Aveline.Nella serata di sabato,, ospite a Porta a Porta, ha citato un episodio storico che molti hanno letto come un segnale. «Il generale de Gaulle riunì i cardinali francesi a Villa Bonaparte e disse che la Francia aveva interesse all’elezione del cardinal Roncalli», ha raccontato, evocando ildel 1958. 🔗 Panorama.it

Macron e Riccardi, cena romana e strategie per il prossimo conclave - Il fondatore di Sant’Egidio e il presidente francese rafforzano la loro intesa in vista del prossimo conclave: «Non si può tornare indietro». 🔗panorama.it

Riccardi: “A cena con l’amico Macron, la Francia vuole un’iniziativa europea” - ROMA – «Macron era un grande estimatore di Bergoglio. E ora sta tentando di mettere insieme un’iniziativa europea, di cui va sottolineato il nuovo rapporto con il Regno Unito. Gli sforzi europei dovra ... 🔗informazione.it

Gli incontri, i simboli e il «tifo» per un cardinale, l'attivismo di Macron fa discutere la Francia laica - , poche ore prima di atterrare a Roma Emmanuel Macron ha fatto trapelare dall’Eliseo un’indicazione solenne e a prima vista definitiva, venerdì: «In questo periodo di lutto e raccoglimento, il preside ... 🔗msn.com