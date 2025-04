Macron cerca di imbucarsi anche nel Conclave e spinge per il cardinale Jean-Marc Aveline pro Lgbtq migranti e dialogo con Islam

Macron si infila nel gioco del Conclave: pranzo segreto con i cardinali francesi per spingere il cardianle Aveline, il “papabile” progressista di Marsiglia Si è imbucato al colloquio riservato tra Zelensky e Trump e ora Macron prova a imbucarsi anche al Conclave. Dopo essersi fatto sorprender 🔗 Ilgiornaleditalia.it - Macron cerca di imbucarsi anche nel Conclave e spinge per il cardinale Jean-Marc Aveline, pro Lgbtq, migranti e dialogo con Islam si infila nel gioco del: pranzo segreto con i cardinali francesi perre il cardianle, il “papabile” progressista di Marsiglia Si è imbucato al colloquio riservato tra Zelensky e Trump e oraprova aal. Dopo essersi fatto sorprender 🔗 Ilgiornaleditalia.it

Incontro Trump-Zelensky al funerale di Papa Francesco, la gaffe di Macron: cerca di imbucarsi ma viene escluso dal tycoon e la terza sedia scompare - VIDEO - Un gesto del tycoon quasi a dire: "Me la vedo io con lui", Zelensky annuisce a Macron, e le sedie diventano due Macron resta fuori dal bilaterale al Vaticano tra Trump e Zelensky. La gaffe del presidente francese ha fatto il giro del mondo nelle ultime 24 ore. Nel video è possibile vedere per 🔗ilgiornaleditalia.it

Trump, Macron cerca di imbucarsi al faccia a faccia con Zelensky: allontanato - Macron colpisce ancora. Ennesima figuraccia per il galletto francese. Questa volta in Vaticano, dove l'inquilino dell'Eliseo era presente per assistere ai funerali di Papa Francesco. La Santa Sede ha ospitato alcuni dei leader più influenti del mondo. Da Donald Trump fino a Ursula von der Leyen. E, come era ampiamente prevedibile, ci sono stati dei faccia a faccia cruciali. Un esempio? Quello tra il tyycoon e il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky. 🔗liberoquotidiano.it

L’attivismo di Macron per il conclave divide la Francia laica - Il viaggio di Emmanuel Macron a Roma per i funerali di Papa Francesco si è trasformato in una maratona diplomatica che sta facendo discutere la Francia. Nonostante l’annuncio iniziale dell’Eliseo — «In questo periodo di lutto e raccoglimento, il presidente della Repubblica non effettuerà alcun incontro diplomatico» — Macron ha moltiplicato gli appuntamenti di alto profilo, mettendo in luce un attivismo che ha riaperto il dibattito sulla laicità dello Stato francese. 🔗thesocialpost.it

L’EDICOLA, Repubblica: “Nella Spagna al buio”. La Stampa: “Un Conclave mai visto”. La Verità: “Macron vuole decidere pure il Papa” - Sono diverse le notizie di oggi in apertura sui quotidiani: il blackout che ieri ha colpito gran parte della Spagna e del Portogallo, la data del 7 maggio fissata per l’apertura del Conclave e l’annun ... 🔗blitzquotidiano.it

Macron influenza Conclave: “vuole fermare Card. Sarah”/ Pranzo coi cardinali francesi per ‘spingere’ Aveline - Macron tenta di "influenzare" il Conclave 2025: dallo stop al Card. Sarah al pressing sul Card. Aveline, dimenticando una regola ... 🔗ilsussidiario.net

Conclave, Macron a pranzo con i cardinali francesi: a caccia di voti per Aveline - La grandeur di Macron non conosce il limite tra sacro e profano. Pronto a tutto pur di risalire nei sondaggi che lo danno a picco in termini di ... 🔗iltempo.it