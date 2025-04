Macchie di sangue sull’auto di don Nicola d’Onghia | arrestato per omicidio stradale di Fabiana Chiarappa

arrestato dai carabinieri per omicidio stradale, aggravato dalla fuga e dall’omissione di soccorso, don Nicola d’Onghia, sacerdote di Turi, in provincia di Bari. L’uomo è stato sottoposto ai domiciliari per l’incidente, avvenuto sulla strada provinciale Turi-Putignano, in cui rimase coinvolta e trovò la morte lo scorso 2 aprile la 32enne Fabiana Chiarappa, investita mentre percorreva la strada in motocicletta. Nei confronti del prete è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare disposta dal gip del tribunale di Bari, su richiesta della Procura della Repubblica. Le tracce presenti sull’auto di don Nicola d’Onghia erano di sangue. Lo dimostrano i primi risultati degli accertamenti svolti sulla Fiat Bravo del prete nei giorni successivi all’incidente anche se resta da stabilire se quel sangue sia quello della 32enne morta. 🔗 Secoloditalia.it - Macchie di sangue sull’auto di don Nicola d’Onghia: arrestato per omicidio stradale di Fabiana Chiarappa E’ statodai carabinieri per, aggravato dalla fuga e dall’omissione di soccorso, don, sacerdote di Turi, in provincia di Bari. L’uomo è stato sottoposto ai domiciliari per l’incidente, avvenuto sulla strada provinciale Turi-Putignano, in cui rimase coinvolta e trovò la morte lo scorso 2 aprile la 32enne, investita mentre percorreva la strada in motocicletta. Nei confronti del prete è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare disposta dal gip del tribunale di Bari, su richiesta della Procura della Repubblica. Le tracce presentidi donerano di. Lo dimostrano i primi risultati degli accertamenti svolti sulla Fiat Bravo del prete nei giorni successivi all’incidente anche se resta da stabilire se quelsia quello della 32enne morta. 🔗 Secoloditalia.it

