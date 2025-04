Ma la notte no testo e significato della sigla cult di Quelli della notte di Renzo Arbore

C'era un tempo in cui l'Italia la notte si fermava per potersi gustare in santa pace uno dei programmi più innovativi della storia: Quelli della notte. Lo show di Renzo Arbore, una vera fucina di talenti e tormentoni, andava in onda 40 anni fa. E da quel momento semplicemente mostrò un modo diverso di concepire lo spettacolo televisivo. Ad accompagnarlo, una sigla entrata ben presto nella memoria collettiva, Ma la notte no. Scritta da Claudio Mattone e da Renzo Arbore è uno dei più grandi successi dello showman pugliese. Un vero inno alla notte, disseminato di doppi sensi maliziosi, su un ritmo caraibico. Il significato delle parole, volutamente sgrammaticate per motivi di rima, è presto detto: tutto quello che al mattino ci è precluso, la notte si può fare. Di notte ci si dimentica delle ansie del lavoro e dello stress.

