M O Meloni | a Gaza situazione sempre più tragica

Roma, 29 apr. (askanews) – "Abbiamo avuto uno scambio ovviamente sul Medio Oriente, in particolare su Gaza dove assistiamo a una situazione sempre più tragica. L'Italia sostiene gli sforzi che i Paesi Arabi stanno portando avanti non solo per elaborare un piano di ricostruzione credibile della striscia ma anche un quadro di stabilità e sicurezza duraturo a livello regionale". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni alla stampa insieme al presidente turco Recep Tayyip Erdogan al termine del vertice intergovernativo Italia-Turchia.

Oxfam: “Due miliardi di persone nel mondo senza acqua pulita. A Gaza ed Etiopia situazione catastrofica” - Oggi nel mondo oltre 2 miliardi di persone – 1 persona su 4 – non hanno accesso a fonti d’acqua pulita per bere o lavarsi a causa dei conflitti o della crisi climatica. Si calcola che entro il 2050, 3 persone su 4 dovranno affrontare l’impatto della siccità. Metà della popolazione mondiale non può contare su servizi igienico sanitari adeguati, soprattutto nei Paesi più poveri, dove la mancanza di acqua e igiene provoca epidemie e malattie infettive: oltre mille bambini sotto i 5 anni muoiono per questo motivo. 🔗ilfattoquotidiano.it

"Bisogna uccidere tutti gli uomini a Gaza". Hamas e gli ostaggi, la situazione sta precipitando - Il vicepresidente della Knesset, il Parlamento israeliano, Nissim Vaturi, ha definito - nel corso di un'intervista alla radio Kol BaRama - i palestinesi "furfanti" e "subumani", chiedendo inoltre di "separare i bambini e le donne e uccidere gli adulti a Gaza". Lo riferisce Middle East Eye, citando le parole del membro del Likud. "Chi è innocente a Gaza? I civili sono usciti e hanno massacrato la gente a sangue freddo", ha detto Vaturi, per cui "la comunità internazionale capisce che i residenti di Gaza non sono benvenuti da nessuna parte e li sta spingendo verso Israele". 🔗liberoquotidiano.it

Trump, von der Leyen, Biden, Netanyahu, Meloni: i leader nel “mare di sangue” di Gaza. Il video con l’AI che risponde al presidente Usa - I leader mondiali, da Trump a Meloni, fino a von der Leyen, Biden e Netanyahu. Ma anche i potenti del mondo, come Zuckerberg e Musk. Tutti in costume mentre si divertono in un mare di sangue: quello della Striscia di Gaza. È l’ultimo video generato con l’Intelligenza Artificiale che sta facendo il giro del web. Le immagini sono state realizzate da Andrea Gastaldon (Sax-Star), un creative director lo scorso 17 febbraio, dopo che il presidente degli Stati Uniti ha cominciato a parlare di Gaza come della “riviera” del Medio Oriente e sono state rilanciate dopo il grottesco video di Trump. 🔗ilfattoquotidiano.it

