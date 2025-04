Lutto a Monreale il 3 maggio SS Crocifisso in forma penitenziale | ecco il giro che farà

Crocifisso non sarà portato in processione ma sarà tradotto dal Santuario al luogo dell'eccidio Basile, poi in piazza (Monrealelive.it) 🔗 Monrealelive.it - Lutto a Monreale, il 3 maggio SS. Crocifisso in forma penitenziale: ecco il giro che farà Il SSnon sarà portato in processione ma sarà tradotto dal Santuario al luogo dell'eccidio Basile, poi in piazza (live.it) 🔗 Monrealelive.it

Ne parlano su altre fonti

Monreale a lutto, una processione per i tre giovani uccisi: rose bianche sul segno degli spari - Un silenzio quasi irreale. Una rabbia composta, rotta solo da qualche singhiozzo. Così questo pomeriggio i cittadini di Monreale hanno voluto rendere omaggio ai tre giovani uccisi nella notte tra sabato e domenica. Una processione lenta che è iniziata intorno alle tre e non si è più interrotta... 🔗palermotoday.it

Lutto nazionale per Papa Francesco, a Monreale eventi fino al 26 aprile rinviati - Rinviati gli eventi programmati nel periodo compreso tra il 22 e il 26 aprile. L’Amministrazione: "Si faranno la settimana successiva" (Monrealelive.it) 🔗monrealelive.it

Monreale a lutto, dolore per Massimo e Salvo - Monreale si è svegliata con una delle notizie peggiori degli ultimi tempi. Due giovani vite spezzate, violenza sempre più dilagante, giovani che lottano per la vita in ospedale. Stamattina, quando ci siamo recati sul luogo della sparatoria, la scena che si è presentata davanti ai nostri occhi era raccapricciante. Sangue, colpi di pistola ovunque, sedie […] (Monrealelive.it) 🔗monrealelive.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

La sparatoria a Monreale, annullata la Festa del Santissimo Crocifisso; Monreale, il 3 maggio la processione del Crocifisso si farà in forma ridotta e senza festeggiamenti; Strage a Monreale, annullata la Festa del Crocifisso: proclamato il lutto cittadino; Sparatoria Monreale, reo confesso in carcere a Palermo: si cercano l’altro esecutore e le 2 pistole. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Monreale, il 3 maggio la processione del Crocifisso si farà in forma ridotta e senza festeggiamenti - La processione del Santissimo Crocifisso di Monreale si farà ma in forma ridotta. Il 3 maggio il venerato simulacro uscirà dalla Collegiata solo per piangere le tre giovani vite spezzate nella sparato ... 🔗teleoccidente.it

Il giovane arrestato per la sparatoria di Monreale ammette di aver partecipato all’attacco. Confermata processione del 3 maggio - Salvatore Calvaruso, il 19enne del quartiere Zen di Palermo, fermato nella notte con l’accusa di avere partecipato alla sparatoria che ha portato alla morte di tre giovani di Moreale (Palermo), subito ... 🔗msn.com

Monreale, u “Patruzzu amurusu” sarà portato in processione il 3 maggio - La processione del Santissimo Crocifisso a Monreale si terrà, ma in forma ridotta e priva di festeggiamenti, come segno di rispetto per le vittime della recente sparatoria. U “Patruzzu amurusu” sarà p ... 🔗informazione.it