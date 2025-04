L’uscita Lugo-Cotignola è ancora chiusa

L’uscita ’Lugo-Cotignola’ risulta essere ancora chiusa. Era stata chiusa a gennaio 2025 per rinnovo della cartellonistica (così avevo letto): mi sorge una domanda: quanto tempo occorrerà ancora per riaprire uno svincolo così importante? C’e qualcuno che sovraintende affichè i lavori vengano eseguitifiniti e a regola d’ arte?Non sapendo a chi rivolgermi, per non entrare nel dedalo della burocrazia e dello scaricabarile, chiedo a voi cortesemente se poteste pubblicare questa mia domanda, che credo sia la domanda di molti, per vedere se qualcuno che abbia competenza “risponderà.Loris Fagioli Lugo di RomagnaLugo, sporcizia nella scale d’accesso dell’ospedaleQuesta mattina (il 23 aprile, ndr) mi sono recata all’ospedale di Ravenna entrando dal lato di via missiroli. Ilrestodelcarlino.it - L’uscita Lugo-Cotignola è ancora chiusa Leggi su Ilrestodelcarlino.it Oggi stesso (ieri, ndr) ho constatato, con mio stupore, che’ risulta essere. Era stataa gennaio 2025 per rinnovo della cartellonistica (così avevo letto): mi sorge una domanda: quanto tempo occorreràper riaprire uno svincolo così importante? C’e qualcuno che sovraintende affichè i lavori vengano eseguitifiniti e a regola d’ arte?Non sapendo a chi rivolgermi, per non entrare nel dedalo della burocrazia e dello scaricabarile, chiedo a voi cortesemente se poteste pubblicare questa mia domanda, che credo sia la domanda di molti, per vedere se qualcuno che abbia competenza “risponderà.Loris Fagiolidi Romagna, sporcizia nella scale d’accesso dell’ospedaleQuesta mattina (il 23 aprile, ndr) mi sono recata all’ospedale di Ravenna entrando dal lato di via missiroli.

Ne parlano su altre fonti

Piombino, SS1 Aurelia chiusa tra Riotorto e Follonica in direzione sud: uscita obbligata, come cambia la viabilità - Possibili disagi, a partire da questa mattina di domenica 9 febbraio, per chi viaggia in provincia di Livorno in direzione sud. La strada statale Aurelia è stata infatti temporaneamente chiusa in direzione sud nel tratto piombinese compreso tra Riotorto e Follonica, più precisamente tra il... 🔗livornotoday.it

Veicolo in avaria: chiusa l'uscita di Caserta Sud - Casello autostradale chiuso e lunghe code sull'A1. A causa di un veicolo in avaria gli addetti di Autostrade sono stati costretti a chiudere il casello di Caserta Sud per chi proviene da Napoli. Nel contempo si è creata una coda di veicoli in uscita a Caserta Sud proprio a seguito del veicolo... 🔗casertanews.it

Lavori sulla Complanare Sud di Bari: chiusa per una notte l'uscita dello svincolo di Modugno - Dalle 22:00 di martedì 4 alle 6:00 di mercoledì 5 marzo, sulla D94 Complanare sud di Bari sarà chiuso lo svincolo di Modugno per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente. Il transito sarà vietato in uscita per chi proviene dalla stazione di Bari nord (A14... 🔗baritoday.it

Cosa riportano altre fonti

Cotignola: dal 5 novembre chiuso per lavori lo svincolo autostradale di Lugo. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne