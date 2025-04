L’unico tennista professionista dichiaratosi gay | “Mia madre lo sapeva poteva dirmelo prima”

tennista in attività del circuito professionistico ad aver fatto coming out ed essersi dichiarato gay: "Ma non penso di essere il solo". 🔗 Joao Lucas Reis da Silva è l'unicoin attività del circuito professionistico ad aver fatto coming out ed essersi dichiarato gay: "Ma non penso di essere il solo". 🔗 Fanpage.it

Perché Sarah Toscano nella prima serata di Sanremo si è vestita da tennista: il significato del look - Sarah Toscano è tra i Big in gara al Festival di Sanremo 2025, al quale partecipa col brano Amarcord. Per il gran debutto ha deciso di puntare su un look anti-convenzionale: ecco tutti i simboli nascosti nella sua scelta di stile.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Nick Kyrgios, il video clamoroso: “Sinner il mio tennista preferito”. E la Rete si scatena - Un filmato circolato in Rete ha sorpreso molti appassionati di tennis: nel video si vede Nick Kyrgios affermare che Jannik Sinner è il suo “giocatore preferito“. Un’affermazione che, alla luce dei ripetuti attacchi dell’australiano per la questione Clostebol, sembra quasi incredibile. Il video è stato ricondiviso su X da un utente sbalordito nel sentire Kyrgios dire: “Sinner is like my favourite player right now” (Sinner è il mio giocatore preferito al momento). 🔗thesocialpost.it

Sarah Toscano e Matteo Berrettini: il ‘Ti amo’ da Sanremo 2025. E la risposta del tennista - Milano, 16 febbraio 2025 – Non solo musica al Festival di Sanremo 2025, ma anche risate, flirt e simpatiche dichiarazioni d’amore. Protagonisti di una divertente interazione sui social Sarah Toscano e Matteo Berrettini. La cantante di Vigevano, 17esima nella classifica finale della 75esima edizione della kermesse musicale, in un’intervista ha scherzosamente rivelato l'amore per il tennista romano, vincitore della Coppa Davis 2024. 🔗ilgiorno.it