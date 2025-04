L’Ungheria esce dalla Corte Penale Internazionale Salvini | Scelta di giustizia

L'Ungheria ha avviato le pratiche per uscire dalla Corte Penale Internazionale. Infatti, il Parlamento ungherese ha approvato la proposta del governo di Viktor Orban. Quest'ultimo aveva annunciato la sua intenzione a inizio aprile, durante la visita a Budapest del premier israeliano Benjamin Netanyahu. Il premier è attualmente oggetto di un mandato di arresto Internazionale.Ungheria fuori da Tpi. Salvini: "Scelta di coraggio"Il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto commenta la decisione sui social."Con questa decisione, ci rifiutiamo di far parte di un'istituzione politicizzata che ha perso la sua imparzialità e credibilità". L'annuncio era avvenuto in concomitanza con la visita di Netanyahu, ricercato dalla Corte dell'Aia con un mandato di arresto da novembre, per crimini di guerra nella Striscia di Gaza.

