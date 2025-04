L’ultimo omaggio a Graziano Fiorita | il popolo giallorosso alla camera ardente

Graziano Fiorita è arrivato allo stadio di Via del Mare un paio di minuti dopo le 9 tra gli sguardi ancora increduli dei tanti collaboratori dell'Us Lecce che si sono prodigati per l'allestimento della camera ardente. Nella casa del Lecce, infatti, il club ha voluto che i.

Lecce furibondo per Graziano Fiorita: l’ultimo messaggio ci fa piangere di nuovo - Atalanta-Lecce prenderà il via tra pochi minuti: intanto monta la polemica per la decisione della Lega di far disputare il match. Il comunicato durissimo dei salentini Lecce furibondo per Graziano Fiorita: l’ultimo messaggio ci fa piangere di nuovo – SerieAnewsChe valore ha una maglia senza colori? Non è solo una questione simbolica. È una dichiarazione. Un gesto che urla silenziosamente, anche più di mille parole. 🔗serieanews.com

Graziano Mesina, l’ultimo bandito sardo: una vita tra evasioni e sequestri - Graziano Mesina, per tutti “Gratzianeddu”, è stato il volto più noto del banditismo sardo del dopoguerra. Conosciuto come l’uomo dei sequestri e delle evasioni, è stato anche il mediatore che contribuì alla liberazione del piccolo Farouk Kassam, e uno dei detenuti più noti a cui un presidente della Repubblica abbia concesso la grazia. È morto oggi all’età di 83 anni, dopo essere stato scarcerato per motivi di salute appena 24 ore prima. 🔗tg24.sky.it

Atalanta Lecce rinviata, morto Graziano Fiorita fisioterapista dei salentini - “L'U.S. Lecce, profondamente sconvolta, comunica che è venuto a mancare improvvisamente Graziano Fiorita. Il fisioterapista, da oltre vent'anni nelle fila giallorosse, si trovava con la squadra nel ritiro di Coccaglio. La squadra farà immediato rientro a Lecce”, di conseguenza il match della 34^ giornata di Serie A in programma a Bergamo venerdì 25 aprile alle 20.45 verrà rinviato. È quanto si apprende dal sito della società Salentina. 🔗tg24.sky.it

L’ultimo omaggio a Graziano Fiorita: il popolo giallorosso alla camera ardente - Dalle 10.30 i tifosi del Lecce stanno affluendo allo stadio di Via del Mare per l’estremo saluto al fisioterapista deceduto per un infarto mentre si trovava con la squadra in ritiro, nel Bresciano, pe ... 🔗lecceprima.it

L’autopsia: Graziano Fiorita stroncato da un infarto fulminante. Oggi la camera ardente al Via del Mare, domani i funerali - LECCE - È stato un infarto fulminante a stroncare il fisioterapista del Lecce Graziano Fiorita, 47 anni, trovato senza vita giovedì mattina nella stanza ... 🔗corrieresalentino.it

Conte e la dedica a Graziano: "Tutto assurdo, è un dolore che colpisce la città" - Lecce-Napoli sabato prossimo non sarà una partita come tutte le altre. Non lo è mai stato in realtà, ma sabato ancora meno del solito. Derby del sud tra due piazze e due società che si rispettano, le ... 🔗pianetalecce.it