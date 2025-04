Luis Enrique respinge la negatività dei media e afferma che il PSG è preparato per il test dell’Arsenal

Luis Enrique ha respinto qualsiasi nozione di negatività intorno a Paris Saint-Germain e ha insistito sul fatto che lui e i suoi giocatori erano pronti a fare un passo avanti alla storia battendo l’Arsenal nelle semifinali della Champions League.Lo spagnolo ha ritenuto che le domande dei giornalisti francesi alla conferenza stampa pre-partita non erano particolarmente positivi, forse riflettendo il fatto che la sua squadra ha vinto solo una delle ultime quattro partite in tutte le competizioni.Luis Enrique ha detto che non rifletteva l’umore nel campo e ha detto che il PSG era sicuro di andare alla gamba degli Emirati domani sera. Luis Enrique: «Notre ma est d’ecrire une page de l’istoire et cela passe par cette doppia faccia di scontro à arsenale. Leggi su Justcalcio.com 2025-04-28 20:42:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione:ha respinto qualsiasi nozione diintorno a Paris Saint-Germain e ha insistito sul fatto che lui e i suoi giocatori erano pronti a fare un passo avanti alla storia battendo l’Arsenal nelle semifinali della Champions League.Lo spagnolo ha ritenuto che le domande dei giornalisti francesi alla conferenza stampa pre-partita non erano particolarmente positivi, forse riflettendo il fatto che la sua squadra ha vinto solo una delle ultime quattro partite in tutte le competizioni.ha detto che non rifletteva l’umore nel campo e ha detto che il PSG era sicuro di andare alla gamba degli Emirati domani sera.: «Notre ma est d’ecrire une page de l’istoire et cela passe par cette doppia faccia di scontro à arsenale.

