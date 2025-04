Luigi Magrino ucciso al distributore di benzina Stefano Pagliaro confessa | Ha minacciato i miei figli e ho sparato

sparato per difendersi, perché il rivale aveva minacciato di morte i suoi figli. È questa la versione data da Giancarlo Pagliaro, l'imprenditore di 67 anni arrestato ieri a Mondragone (Caserta) dai carabinieri per l'omicidio del 41enne Luigi Magrino. Il delitto è avvenuto nell'area di un. 🔗 Today.it - Luigi Magrino ucciso al distributore di benzina, Stefano Pagliaro confessa: "Ha minacciato i miei figli e ho sparato" Avrebbeper difendersi, perché il rivale avevadi morte i suoi. È questa la versione data da Giancarlo, l'imprenditore di 67 anni arrestato ieri a Mondragone (Caserta) dai carabinieri per l'omicidio del 41enne. Il delitto è avvenuto nell'area di un. 🔗 Today.it

Mondragone, Luigi Magrino ucciso da imprenditore al distributore: indossava braccialetto elettronico - Omicidio in pieno giorno: Luigi Magrino freddato alla guida del suo SUV Una mattina di sangue ha scosso Mondragone (Caserta) poco prima di mezzogiorno, quando Luigi Magrino, 41 anni, è stato assassinato a colpi di pistola mentre si trovava all’interno del suo SUV bianco.Il delitto è avvenuto presso una stazione di servizio Agip situata lungo la trafficata via Domiziana, proprio nel centro abitato della città. 🔗notizieaudaci.it

Luigi Magrino ucciso a colpi di pistola davanti a tutti mentre fa benzina - Un uomo è stato ucciso oggi, lunedì 28 aprile, in una stazione di rifornimento di benzina a Mondragone, in provincia di Caserta. Tutto è successo questa mattina: un commerciante, Luigi Magrino, si trovava in auto e un uomo, un imprenditore, lo ha ucciso sparandogli con una pistola per poi... 🔗today.it

Luigi Magrino ucciso a colpi di pistola in auto mentre fa benzina: fermato un imprenditore - Un omicidio si è consumato il 27 aprile in una stazione di benzina di Mondragone, nel Casertano. Un commerciante, Luigi Magrino, è stato freddato a colpi di pistola da un imprenditore che ha aperto il fuoco mentre la vittima si trovava ancora all’interno della sua auto. Dopo aver sparato, l’aggressore si è allontanato, lasciando attoniti il gestore del distributore e gli altri clienti presenti in quel momento sulla statale Domiziana, teatro della tragedia. 🔗thesocialpost.it

Luigi Magrino ucciso in auto al distributore di benzina, fermato un imprenditore: l'agguato a colpi di pistola tra i clienti terrorizzati - Ucciso a colpi di pistola dentro la sua auto. Così è morto Luigi Magrino, commerciante vittima di un agguato mentre si trovava in ... 🔗msn.com

Ucciso nella sua auto mentre era in fila al distributore - La vittima è Luigi Magrino, 41enne di Formia. Fermato un 67enne, proprietario di un mobilificio: avrebbe ammesso di aver sparato ... 🔗rainews.it

Due colpi per freddare Luigi Magrino, ucciso sotto gli occhi dei passanti - Luigi Magrino, un commerciante di Formia, è stato ucciso ieri mattina a colpi di pistola all’interno del distributore Eni Station sulla Domitiana, nel tratto che attraversa il centro di Mondragone. A ... 🔗informazione.it