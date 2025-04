L’Ue prova a diventare un porto sicuro

diventare un rifugio globale per gli investitori in cerca di sicurezza. Negli ultimi incontri di primavera del Fondo monetario internazionale e della Banca Mondiale, a Washington, molti funzionari europei hanno parlato senza troppi giri di parole: la stabilità, la prevedibilità e il rispetto delle regole stanno tornando a essere un vantaggio competitivo per l'Unione. Dopo anni di crisi dell'euro, di austerità, di tensioni politiche interne, l'Europa appare oggi, agli occhi di chi gestisce denaro globale, più rassicurante degli Stati Uniti di Trump, dove anche il ruolo stesso della Fed è diventato terreno di scontro. 🔗 Ilfoglio.it - L'Ue prova a diventare un porto sicuro Nella geopolitica dei mercati, il caos non è mai solo un problema. E' anche un'opportunità. E oggi, nel caos commerciale e istituzionale provocato da Donald Trump, l'Europa sembra intravedere uno spazio che fino a pochi mesi fa sembrava impensabile:un rifugio globale per gli investitori in cerca di sicurezza. Negli ultimi incontri di primavera del Fondo monetario internazionale e della Banca Mondiale, a Washington, molti funzionari europei hanno parlato senza troppi giri di parole: la stabilità, la prevedibilità e il rispetto delle regole stanno tornando a essere un vantaggio competitivo per l'Unione. Dopo anni di crisi dell'euro, di austerità, di tensioni politiche interne, l'Europa appare oggi, agli occhi di chi gestisce denaro globale, più rassicurante degli Stati Uniti di Trump, dove anche il ruolo stesso della Fed è diventato terreno di scontro.

Assalto al Piano per il riarmo Ue, c’è già chi prova a farlo saltare - A Bruxelles, la tensione è palpabile. L’Europa si prepara a uno di quei vertici che possono finire con un nulla di fatto o con un accordo che segna la storia. Il piano “ReArm Europe”, voluto da Ursula von der Leyen per rilanciare la difesa europea dopo il disimpegno degli Usa, è già il campo di battaglia prima ancora che i leader si siedano al tavolo. Ottocento miliardi di euro in gioco, l’ombra di un’Ue che si scopre fragile senza la protezione americana e una coalizione di Stati pronta a opporsi. 🔗lanotiziagiornale.it

