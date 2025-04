Ludopatico dopo una bugia per coprire una situazione più scabrosa Con i soldi persi avrei potuto far giocare Messi in giardino | le confessioni di Marco Baldini

Ludopatico ma tutto nasce da una bugia per coprire una situazione più scabrosa. Ero stato vittima di un raggiro pesante di molti soldi e dentro c’erano anche dei malviventi. Non volendo accostare il mio nome a loro, ho dovuto giustificare questo ammanco di soldi gigantesco“, ha raccontato Marco Baldini a “La Volta Buona“. Una vicenda nota e complessa, fatta di debiti che hanno totalmente cambiato la sua vita: “Quanti soldi ho perso? La cifra precisa non la dico ma diciamo che avrei potuto far giocare Messi nel cortile di casa mia. Sono tanti soldi”, ha spiegato nel programma condotto da Caterina Balivo.“I miei genitori ci rimasero malissimo, io cercai di tenerli lontano da tutto questo per molto tempo ma, poi, glielo dissi e mio padre accusò molto il colpo. Comunque è un periodo passato, ora va tutto meglio. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - “Ludopatico dopo una bugia per coprire una situazione più scabrosa. Con i soldi persi avrei potuto far giocare Messi in giardino”: le confessioni di Marco Baldini “Sono diventatoma tutto nasce da unaperunapiù. Ero stato vittima di un raggiro pesante di moltie dentro c’erano anche dei malviventi. Non volendo accostare il mio nome a loro, ho dovuto giustificare questo ammanco digigantesco“, ha raccontatoa “La Volta Buona“. Una vicenda nota e complessa, fatta di debiti che hanno totalmente cambiato la sua vita: “Quantiho perso? La cifra precisa non la dico ma diciamo chefarnel cortile di casa mia. Sono tanti”, ha spiegato nel programma condotto da Caterina Balivo.“I miei genitori ci rimasero malissimo, io cercai di tenerli lontano da tutto questo per molto tempo ma, poi, glielo dissi e mio padre accusò molto il colpo. Comunque è un periodo passato, ora va tutto meglio. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

McKennie tuttofare in Roma Juve! Tudor gli chiede di coprire un altro ruolo dopo l’ingresso di Savona: i dettagli - di Redazione JuventusNews24McKennie tuttofare in Roma Juve: nuovo ruolo per lo statunitense durante il match dei bianconeri all’Olimpico Nuovo ruolo ricoperto da McKennie in Roma Juve che è passato da essere un esterno a tutta fascia a centrocampista nel centrocampo a due vicino a Thuram. Ancora una volta il texano ha mostrato la sua duttilità. Un jolly importantissimo per i bianconeri e Tudor l’ha capito subito lanciandolo in più ruoli permettendo a Savona di mettersi sulla fascia e dare al nuovo mister maggiore idee in campo per questo finale di partita. 🔗juventusnews24.com

Posti disponibili personale docente e ATA dopo i pensionamenti dal 1° settembre 2025 [In Aggiornamento] - A seguito delle domande di pensionamento presentate dal personale docente e ATA entro il 21 ottobre 2024, gli uffici scolastici provinciali stanno pubblicando gli elenchi dei posti disponibili a partire dal 1° settembre 2025. Questi elenchi, che possono essere provvisori o definitivi, indicano le sedi presumibilmente vacanti in ciascuna provincia. È importante notare che l’esito […] The post Posti disponibili personale docente e ATA dopo i pensionamenti dal 1° settembre 2025 [In Aggiornamento] first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Incidente ai Colli, furgone si ribalta dopo scontro con un suv: chiusa strada del Palazzo - Incidente nella zona dei colli di Pescara con un furgone che si è ribaltato a causa di uno scontro laterale con un suv della Jeep. Come informa la polizia locale si è resa necessaria la chiusura di strada del Palazzo a causa del sinistro. Il tratto interessato è quello compreso tra via... 🔗ilpescara.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Marco Baldini: «Mi sono inventato la storia del gioco d'azzardo per nascondere di peggio. Fiorello? Dopo l'insulto non mi perdonerà»; Marco Baldini: Spero che Fiorello mi abbia perdonato. Coi soldi persi potevo far giocare Messi in giardino; La verità di Marco Baldini: La ludopatia? Una copertura: ero finito in un giro di malavita; Marco Baldini racconta la sua rinascita a La Volta Buona: tra ludopatia e nuova vita. 🔗Se ne parla anche su altri siti