Lucio Corsi ha deciso di non partecipare | misfatto a poche ore da Eurovision | È arrivato il comunicato ufficiale

Lucio Corsi.La notizia dell'assenza di Lucio Corsi al PrePartyES 2025 ha colto di sorpresa e deluso molti fan, italiani e non solo. L'evento, tenutosi il 19 aprile a Madrid, rappresentava uno dei momenti chiave della stagione pre-Eurovision, occasione ideale per farsi conoscere e apprezzare dal pubblico internazionale. Corsi, atteso come uno degli ospiti più carismatici, ha annullato la sua partecipazione all'ultimo momento, lasciando dietro di sé una scia di interrogativi.Gli organizzatori dell'evento hanno giustificato l'assenza del cantautore parlando genericamente di "ragioni tecniche e logistiche fuori dal nostro controllo", senza però fornire ulteriori dettagli. A sorprendere maggiormente è stato il silenzio di Corsi stesso, che non ha commentato l'episodio né attraverso interviste né tramite i propri canali social.

Su questo argomento da altre fonti

Approfondimenti da altre fonti

