' Luce di donna' tributo fotografico alla potenza e alla bellezza dell’universo femminile

Arezzo, donna 50enne muore dopo intervento oculistico. La clinica San Giuseppe: “Pieno impegno a far luce” - La Procura ha ora aperto un'inchiesta e nelle prossime ore potrebbe essere disposta l'autopsia. La Clinica di Arezzo in una nota ha espresso "sincera vicinanza e il più sentito cordoglio alla famiglia della paziente" oltre a confermare l'impegno a chiarire la dinamica dell'accaduto "con la massima trasparenza e rigore" L'articolo Arezzo, donna 50enne muore dopo intervento oculistico. La clinica San Giuseppe: “Pieno impegno a far luce” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Musa, icona della moda e l’amore eterno di Simon Le Bon, leader dei Duran Duran , ospiti al Festival. La storia di una donna che sa brillare di luce propria - "Dietro ogni grande rockstar c’è spesso una storia d’amore leggendaria. Nel caso di Simon Le Bon, frontman dei Duran Duran, questa storia ha il volto di Yasmin Parvaneh, ex supermodella britannica con origini iraniane, musa delle passerelle e icona di stile. Ma Yasmin è molto più di una bellezza mozzafiato o “la moglie di”: è una donna che ha saputo costruire una carriera importante e una famiglia affiatata. 🔗iodonna.it

Scambio di embrioni in una clinica di fertilità australiana: donna dà alla luce il figlio di sconosciuti - Monash IVF, una delle più note cliniche per la procreazione assistita australiane, ha erroneamente scambiato gli embrioni. In questo modo una donna, sottopostasi a un trattamento di fecondazione in vitro nella struttura, ha inconsapevolmente dato alla luce il figlio biologico di un’altra coppia.Continua a leggere 🔗fanpage.it

