Luca Zingaretti video intervista La casa degli sguardi | Io non combatto il dolore ma lo accolgo

video intervista a Luca Zingaretti, regista e interprete del film La casa degli sguardi nei panni del padre di Marco, un uomo che cerca con fatica di sostenere il figlio nel suo percorso di dolore e rinascita

La casa degli sguardi: cast e uscita
Diretto da Luca Zingaretti, e interpretato da Gianmarco Franchini, Luca Zingaretti, Federico Tocci, Chiara Celotto, Alessio Moneta, Riccardo Lai, Marco Felli, Cristian Di Sante, Filippo Tirabassi, La casa degli sguardi è nei cinema dal 10 aprile 2025, distribuito da Lucky Red.

