Lous and the Yakuza torna con il nuovo Ep No Big Deal

Lous and the Yakuza torna sulle scene con No Big Deal, un nuovo EP intimo in cui canta per la prima volta in ingleseEclettica e poliedrica, la giovane star belga di origini congolesi Lous and the Yakuza torna sulle scene con No Big Deal, un nuovo EP intimo e diretto che segna una nuova era nel percorso musicale dell’artista e che per la prima volta la vede cantare in inglese, è frutto di un percorso creativo preciso: con la sua produzione essenziale e il tono diretto ed esplicito, questo EP riporta Lous alla vera essenza del fare musica. Segna anche una novità: l’introduzione di canzoni in inglese che vanno ad aggiungersi al repertorio in francese con cui questa giovane artista ha conquistato negli ultimi anni pubblico e critica a livello internazionale.L’uscita è accompagnata dal video ufficiale della focus track Good to Know. 🔗 .com - Lous and the Yakuza torna con il nuovo Ep No Big Deal and thesulle scene con No Big, unEP intimo in cui canta per la prima volta in ingleseEclettica e poliedrica, la giovane star belga di origini congolesiand thesulle scene con No Big, unEP intimo e diretto che segna una nuova era nel percorso musicale dell’artista e che per la prima volta la vede cantare in inglese, è frutto di un percorso creativo preciso: con la sua produzione essenziale e il tono diretto ed esplicito, questo EP riportaalla vera essenza del fare musica. Segna anche una novità: l’introduzione di canzoni in inglese che vanno ad aggiungersi al repertorio in francese con cui questa giovane artista ha conquistato negli ultimi anni pubblico e critica a livello internazionale.L’uscita è accompagnata dal video ufficiale della focus track Good to Know. 🔗 .com

Su altri siti se ne discute

Like A Dragon Pirate Yakuza In Hawaii: Come migliorare la nave - Le battaglie navali in Like A Dragon: Pirate Yakuza In Hawaii richiedono una strategia precisa per massimizzare la potenza della Goromaru, la tua nave da battaglia. Questa guida completa ti aiuterà a scegliere le migliori armi e potenziamenti per affrontare ogni sfida con sicurezza. Forse potrebbe interessarti anche la Guida Completa al Dragon Kart Come Ottenere Denaro e Materiali Per migliorare la Goromaru, è essenziale accumulare risorse attraverso diverse attività: Colosseo dei Pirati: Ottimo per ottenere denaro e potenziare l’equipaggio. 🔗gamerbrain.net

Martina Baradel presenta a Udine in prima nazionale il suo Yakuza Blues - “Un libro avvincente e documentatissimo. La maggior esperta mondiale di criminalità organizzata giapponese ricostruisce la storia della yakuza e con empatia e passione smonta molti stereotipi, lasciandoci il ritratto di un mondo affascinante e complesso". Ed è proprio questo il tema al centro del... 🔗udinetoday.it

Che fine ha fatto la Yakuza? - Avete presente gli elegantissimi uomini in giacca e cravatta, tatuati dal collo al costato, con collane d’oro al collo e Rolex al polso, che nei film giapponesi dei primi anni Novanta erano soliti spostarsi a bordo di berline nere di lusso, scortati da decine di guardie del corpo? Ecco: oggi i membri della Yakuza, comunemente nota per essere l’organizzazione criminale più famosa e potente del Giappone, non se la passano affatto bene. 🔗it.insideover.com

Cosa riportano altre fonti

LOUS AND THE YAKUZA è tornata con “NO BIG DEAL”; Lous and the Yakuza torna con il nuovo Ep No Big Deal; LOUS AND THE YAKUZA è tornata con “NO BIG DEAL”, un nuovo EP intimo e diretto che segna una nuova era nel percorso musicale dell’artista; “NO BIG DEAL”. 🔗Ne parlano su altre fonti

LOUS AND THE YAKUZA è tornata con “NO BIG DEAL” - Eclettica e poliedrica, Lous and The Yakuza, l’artista belga di origini congolesi, è tornata con un nuovo entusiasmante EP, No Big Deal. Questa uscita rappresenta un cambiamento significativo nel perc ... 🔗megamodo.com

LOUS AND THE YAKUZA è tornata oggi con il suo nuovo Ep “NO BIG DEAL”. - Eclettica e poliedrica, la giovane star belga di origini congolesi LOUS AND THE YAKUZA, torna sulle scene con “No Big Deal”, un nuovo EP intimo e diretto che segna una nuova era nel percorso musicale ... 🔗politicamentecorretto.com

LOUS AND THE YAKUZA “No Big Deal”, un nuovo EP [Guarda il video] - Con No Big Deal, Lous and the Yakuza inaugura un nuovo capitolo: crudo, intimo e per la prima volta in inglese. Un ritorno all’essenza della musica. 🔗newsic.it