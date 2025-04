L’Orto Facile per tutti un pomeriggio di incontro e condivisione dedicato all’orticoltura naturale e al riconoscimento delle erbe spontanee

L’Orto Facile per tutti”, un pomeriggio di incontro e condivisione dedicato all’orticoltura naturale e al riconoscimento delle erbe spontanee, spesso considerate infestanti, ma in realtà ricche di proprietà e utilizzi.L’evento si terrà giovedì 8 maggio dalle 18.00 alle 19.30 presso Officine Capodarno, guidati dall’agronoma Dott.ssa Ilaria Camprincoli i partecipanti potranno conoscere le tecniche di coltivazione ecologica che rispettano la fertilità del suolo e promuovono la biodiversità, senza l’uso di sostanze chimiche. Oggi giorno molti di noi vorrebbero avere il tempo per occuparsi del proprio orto, far crescere rigogliose le piante che poi consumeremo con la nostra famiglia, ma impegni e lavoro non lo rendono possibile; grazie a questo breve incontro ognuno di noi potrà comprendere come coltivare senza impiegare troppa fatica e troppo tempo per occuparsi del proprio orto. 🔗 Lanazione.it - “L’Orto Facile per tutti”, un pomeriggio di incontro e condivisione dedicato all’orticoltura naturale e al riconoscimento delle erbe spontanee Arezzo, 29 aprile 2025 – In un momento in cui si riscopre il valore della terra e del vivere secondo i suoi ritmi, nasce “per”, undie al, spesso considerate infestanti, ma in realtà ricche di proprietà e utilizzi.L’evento si terrà giovedì 8 maggio dalle 18.00 alle 19.30 presso Officine Capodarno, guidati dall’agronoma Dott.ssa Ilaria Camprincoli i partecipanti potranno conoscere le tecniche di coltivazione ecologica che rispettano la fertilità del suolo e promuovono la biodiversità, senza l’uso di sostanze chimiche. Oggi giorno molti di noi vorrebbero avere il tempo per occuparsi del proprio orto, far crescere rigogliose le piante che poi consumeremo con la nostra famiglia, ma impegni e lavoro non lo rendono possibile; grazie a questo breveognuno di noi potrà comprendere come coltivare senza impiegare troppa fatica e troppo tempo per occuparsi del proprio orto. 🔗 Lanazione.it

“Aperti per il giardinaggio”: alla Kolymbethra il workshop per scoprire tutti i segreti su come coltivare l’orto - Appuntamento dedicato a chi ha il pollice verde o vorrebbe comunque averlo. Sabato 26 aprile, dalle 9 alle 13, il giardino della Kolymbethra l'appuntamento con "Aperti per Giardinaggio”. Si tratta di un workshop pratico all'aria aperta per imparare a coltivare l'orto estivo, guidati da agronomi e... 🔗agrigentonotizie.it

