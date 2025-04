Lorenzo Musetti ritrova De Minaur a Madrid Ottavo che può aprire importanti spiragli nel tabellone

Lorenzo Musetti prosegue di gran carriera la propria avventura al Masters 1000 di Madrid, dove ha regolato con assoluta brillantezza il sempre temibile Stefanos Tsitsipas. Il tennista italiano si è trovato sotto per 4-1 nel primo parziale e ha anche dovuto annullare un set-point, poi ha cambiato ritmo e ha travolto il quotato greco: secondo successo contro l'ellenico nel giro di due settimane dopo l'affermazione ottenuta ai quarti di Montecarlo e qualificazione d'autore agli ottavi di finale.Il toscano tornerà in campo mercoledì 30 aprile per essere ancora grande protagonista sulla terra rossa della capitale spagnola. Il 23enne si troverà di fronte l'australiano Alex de Minaur, reduce dai successi ottenuti in due set contro Lorenzo Sonego e il canadese Denis Shapovalov. Si tratta della rivincita della semifinale giocata nel Principato lo scorso 12 aprile, quando l'azzurro si impose in rimonta con il punteggio di 1-6, 6-4, 7-6(4).

