Lorenzo Musetti | Non guardo il ranking voglio giocare il torneo La palla rimbalzava di più ma poi…

Lorenzo Musetti ha sconfitto Stefanos Tsitsipas al terzo turno del Masters 1000 di Madrid, imponendosi in due set dopo aver recuperato da 4-1 e aver annullato un set-point nel primo parziale. Il tennista italiano ha fornito una prestazione di grande spessore tecnico contro il sempre temibile avversario greco, che aveva battuto due settimane fa ai quarti del Masters 1000 di Montecarlo. L’azzurro se la dovrà ora vedere contro l’australiano Alex de Minaur, anch’egli regolato nel Principato all’altezza della semifinale: il 23enne ha tutte le carte in regola per imporsi e proseguirà il proprio cammino sulla terra rossa della capitale spagnola.Lorenzo Musetti ha espresso la propria soddisfazione al termine dell’incontro: “Non ho cominciato bene, ma era la prima volta sul Manolo Santana e non avevo mai potuto provare il campo prima. 🔗 Oasport.it - Lorenzo Musetti: “Non guardo il ranking, voglio giocare il torneo. La palla rimbalzava di più, ma poi…” ha sconfitto Stefanos Tsitsipas al terzo turno del Masters 1000 di Madrid, imponendosi in due set dopo aver recuperato da 4-1 e aver annullato un set-point nel primo parziale. Il tennista italiano ha fornito una prestazione di grande spessore tecnico contro il sempre temibile avversario greco, che aveva battuto due settimane fa ai quarti del Masters 1000 di Montecarlo. L’azzurro se la dovrà ora vedere contro l’australiano Alex de Minaur, anch’egli regolato nel Principato all’altezza della semifinale: il 23enne ha tutte le carte in regola per imporsi e proseguirà il proprio cammino sulla terra rossa della capitale spagnola.ha espresso la propria soddisfazione al termine dell’incontro: “Non ho cominciato bene, ma era la prima volta sul Manolo Santana e non avevo mai potuto provare il campo prima. 🔗 Oasport.it

Su questo argomento da altre fonti

Montecarlo, super Lorenzo Musetti: batte in rimonta il campione in carica Tsitsipas e vola in semifinale - Lorenzo Musetti ha battuto in tre set (1-6, 6-3, 6-4) il greco Stefanos Tsitsipas nei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo, e ora vola in semifinale. Il prossimo avversario dell’azzurro sarà l’australiano Alex De Minaur. April 11, 2025 L'articolo Montecarlo, super Lorenzo Musetti: batte in rimonta il campione in carica Tsitsipas e vola in semifinale proviene da Open. 🔗open.online

LIVE Musetti-Auger Aliassime 4-6, 6-2, 2-1 ATP Miami 2025 in DIRETTA: parte bene Lorenzo nel set decisivo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Bravissimo Lorenzo a comandare lo scambio, sbaglia Aliassime in contenimento. 15-15 Bella risposta di Musetti, stecca con il dritto il canadese. 15-0 Lungo il dritto di Lorenzo Musetti. Ricordiamo che il vincente di questa sfida incontrerà agli ottavi di finale uno tra Novak Djokovic e Ugo Carabelli. Auger-Aliassime servirà dopo il cambio di campo. 2-1 Game Musetti. 🔗oasport.it

Lorenzo Musetti in finale al Masters 1000 di Montecarlo: quante posizioni in classifica e soldi guadagna - Lorenzo Musetti non si ferma ed è per la prima volta in carriera in finale in un torneo Masters 1000. Altro importante traguardo raggiunto dal tennista carrarino, che ancora una volta riesce a piazzare una rimonta vincente sulla terra battuta del Principati di Monaco. In semifinale a farne lee spese è stato Alex Di Minaur, mentre domenica l’avversario – per andare a caccia del titolo più importante – sarà Carlos Alcaraz. 🔗sportface.it

Ne parlano su altre fonti

Musetti dopo il bis con Tsitsipas: L'esperienza aiuta a vincere certi match, sono orgoglioso; Lorenzo Musetti guarda avanti: Ora sono più ambizioso; Master 1000 Monte Carlo, dove vedere Musetti Tsitsipas tv streaming: guarda il match in diretta; ATP Montecarlo, Alcaraz: “Musetti ha il potenziale per essere un top 10”. 🔗Cosa riportano altre fonti

Lorenzo Musetti: “Non guardo il ranking, voglio giocare il torneo. La palla rimbalzava di più, ma poi…” - Lorenzo Musetti ha sconfitto Stefanos Tsitsipas al terzo turno del Masters 1000 di Madrid, imponendosi in due set dopo aver recuperato da 4-1 e aver ... 🔗oasport.it

Musetti racconta la disavventura con Berrettini, Cobolli e Arnaldi: gli è servita contro Tsitsipas - Lorenzo Musetti ha superato Tsitsipas in due set, regalando spettacolo poi nell’intervista post-partita. Ha svelato gli effetti del blackout. 🔗fanpage.it

Lorenzo Musetti: età, fidanzata, figlio, hobby e quale squadra di calcio tifa. Tutte le curiosità sul tennista azzurro agli ottavi a Madrid - Lorenzo Musetti batte ancora Tsitsipas e vola agli ottavi del Masters 1000 di Madrid. Dopo la vittoria contro il greco di pochi giorni fa a Montecarlo, l'azzurro riesce ancora a imporsi, ... 🔗msn.com