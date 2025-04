Lorenzo Amoruso Vita Privata | Ecco Chi E’ Sua Moglie!

Lorenzo Amoruso riparte dopo la fine con Manila Nazzaro: chi è Afarin Mirzaei, la sua nuova Moglie, una donna dal passato forte e piena di sogni.

Lorenzo Amoruso volta pagina: chi è la nuova Moglie Afarin Mirzaei

Dopo aver chiuso definitivamente la storia con Manila Nazzaro, Lorenzo Amoruso ha ritrovato la serenità al fianco di una nuova compagna di Vita: Afarin Mirzaei. L'ex calciatore ha deciso di presentarla ufficialmente ai suoi fan lo scorso febbraio, pubblicando su Instagram una tenera foto di coppia in occasione di San Valentino. Di origini persiane, Afarin ha 32 anni e sta per conseguire la laurea in Fashion Design a Firenze, dimostrando di avere talento sia nel mondo della moda sia nella Vita Privata.

Afarin Mirzaei: dalla Persia all'Italia, un viaggio di rinascita

Afarin Mirzaei non è solo la nuova Moglie di Lorenzo Amoruso, ma una donna dalla storia personale incredibilmente intensa.

