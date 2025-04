L’onda populista di Trump si infrange in Canada In Italia è diverso | i populisti sono al governo e all’opposizione Meloni può navigare tranquilla

Canada. Sconfitto il conservatore Trumpiano Pierre Poilievre, rimasto senza seggio in Parlamento. Congratulazioni da von der Leyen, sicura che si potrà sviluppare "un commercio libero ed equo". L'indiano Narendra Modi, Emanuel Macron, il segretario generale della Nato, Mark Rutte, e la presidente del Messico, Claudia Shenbaum fra i primi a congratularsi con Mark Carney. Il senso politico è chiaro: il Trumpismo non ha varcato i Grandi Laghi e Trump deve cancellare ogni mira annessionistica sul Paese della foglia d'acero

