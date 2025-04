L’omicidio di Ilaria Sula Nel telefono della vittima la verità sui complici

telefono cellulare da queste ore sono in mano agli inquirenti, impegnati a comprendere meglio le circostanze dell'uccisione della studentessa Ilaria Sula, ammazzata a Roma dal 23enne Mark Samson il 26 marzo scorso nell'appartamento di via Homs che il giovane divideva con la famiglia, nel quartiere Africano. La sim sarà analizzata per verificare anche se nella memoria vi siano video che hanno ripreso il trasporto del cadavere della 22enne. Grazie alla collaborazione tra i difensori del giovane – che finora ha raccontato molte bugie – e gli investigatori, infatti, la sim è stata trovata in un mobile nell'appartamento in cui il ragazzo viveva. Il supporto digitale verrà ora analizzato per accertare quando il corpo della povera Ilaria è stato caricato a bordo dell'auto e se Samson era da solo.

Omicidio Ilaria Sula, l’ex fidanzato ha confessato: “L’ho uccisa e ho buttato il suo telefono” - Mark Antony Samson ha confessato l’omicidio di Ilaria Sula, la 22enne scomparsa a Roma dal 25 marzo scorso. È stato proprio lui, a quanto si apprende, a indicare agli inquirenti il luogo dove aveva gettato la valigia con all’interno il cadavere della ragazza, rinvenuta in un dirupo a Poli, a circa 40 chilometri dalla Capitale. “Ho buttato il suo telefono in un tombino a Roma e ho caricato il suo corpo in auto portandolo a Poli” ha dichiarato il giovane alla pm Maria Perna, così come riporta il Corriere della Sera. 🔗tpi.it

Omicidio Ilaria Sula, trovato il telefono della ragazza. Ecco dove lo aveva nascosto il killer - Mark Samson ha mentito anche su questo aspetto chiave, ora la sua posizione si complica ma anche quella della madre 🔗affaritaliani.it

Mark Samson confessa l'omicidio di Ilaria Sula, chi è l'ex fidanzato che ha continuato a usare il suo telefono - Chi è Mark Samson, il 23enne arrestato per l'omicidio di Ilaria Sula: la laurea, il lavoro da McDonald's e quella relazione finita 🔗notizie.virgilio.it

