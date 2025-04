Logan Paul sceglie il wrestling | Ho detto no a 15 milioni per restare in WWE

Logan Paul è oggi una WWE Superstar a tempo pieno, anche se in passato era conosciuto soprattutto per la sua carriera nel pugilato. Inizialmente, alcuni fan dubitavano che prendesse sul serio il wrestling, ma di recente Paul ha dimostrato il contrario dichiarando di aver rifiutato un incontro di boxe da 15 milioni di dollari per dedicarsi completamente alla WWE.Durante una recente apparizione nello show di recap di RAW, gli è stato chiesto se aumenterebbe le sue apparizioni qualora vincesse il WWE World Heavyweight Championship.Niente boxe per Logan Paul, la WWE è la priorità assoluta"The Maverick" ha risposto affermando di essere totalmente disponibile e di aver dedicato la propria vita a diventare una WWE Superstar. Ha rivelato di aver detto no a un'offerta milionaria, perché ora il suo unico obiettivo è il wrestling:"Lo dico chiaramente: wrestling Twitter, fate il vostro dovere.

